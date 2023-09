Es gibt keine Nation auf der schönen weiten Welt, die mit solcher Selbstverständlichkeit fast alle Speisen mit Stolz und ohne Vorurteil mit einem Gewürz namens „Aromat“ verfeinert, wie die Schweiz. Wobei manche auch der Überzeugung sind, dass „ruiniert“ der treffender Ausdruck wäre. Denn Aromat besteht zu weiten Teilen aus geschmacksverstärkenden Substanzen und begründete dereinst den Weltruhm der Firma Knorr, als Versuchskoch Walter Obrist, der bis zum heutigen Tag Millionen von Geschmacksnerveninhabern prägt, das Pulver im Labor ersann.

Das gelbe Zeugs ist in der Schweiz nahezu seit 70 Jahren mehr oder weniger unverändert geblieben. Und das Aromat gehört so selbstverständlich auf jeden eidgenössischen Esstisch wie ein Herrgottswinkel in eine katholische Bauernstube. Nun aber hat der Zeitgeist das Gewürz offenbar eingeholt.

Erstmals seit dem Tag, als die Streuwürze einen menschlichen Gaumen berührte, gibt es nun neue Sorten in den Geschmacksrichtungen Chili und Knoblauch. Damit wagt Knorr erstmals den Versuch, aromatgeprägte Geschmacksnerven ganz, ganz vorsichtig an echte Gewürze heranzuführen.

Ob das Experiment der Einstieg in eine Produktlinie frei von Mononatriumglutamat und Hefeextrakt sein könnte, oder grandios an den Gewohnheiten der Eidgenossen scheitert, lässt sich bis dato nicht vorhersagen. Jedenfalls ist die Schweiz jetzt schon nicht mehr das, was sie einmal gewesen ist. (nyf)