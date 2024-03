Gute Speicher sind entscheidend für ein Gelingen der Energiewende, weil der unregelmäßig anfallende elektrische Strom aus Sonne und Wind für Nacht und Flauten zwischengelagert werden sollte. Dummerweise gibt es in dieser Sparte zwischen den Lithium-Ionen-Batterien für Handys und Elektromobilität auf der einen und Riesenspeichern für ganze Städte und große Industriebetriebe wie zum Beispiel Stahlwerke auf der anderen Seite eine Lücke.

Für Einfamilienhäuser oder kleinere Betriebe, Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen haben herkömmliche Akkus einige Nachteile, und die Speicher für den Big Business brauchen oft zu viel Platz. Diese Lücke will David Reber von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa im Schweizerischen Dübendorf schließen.

Dazu möchte der Chemiker die Redox Flow Batterie, die bisher gerne für sehr große Anlagen eingesetzt wird, auf Diät setzen und ihr mit einem neuen Ansatz den hohen Platzbedarf abgewöhnen. Dieser gilt nämlich als großer Schwachpunkt der Technologie, deren Grundlagen bereits in den 1950er Jahren entwickelt wurden: „Ihre Energiedichte ist rund zehnmal geringer als bei Lithium-Ionen-Batterien“, erklärt David Reber. Um die gleiche Energiemenge zu speichern, braucht man also den zehnfachen Platz. Damit aber scheiden Redox-Flow-Batterien für mobile Geräte vom Handy bis zur Elektromobilität aus.

Zwei Tanks mit Salzlösungen

„Für sehr große Speicher aber rentieren sie sich durchaus“, sagt der Empa-Forscher. Können sie dort doch ihre Vorteile gegenüber den Lithium-Ionen-Akkus gut ausspielen, die im Grunde nach dem gleichen Prinzip funktionieren: Manche Atome geben Elektronen aus ihrer Hülle relativ leicht ab, die von anderen Atomen rasch aufgenommen werden. Bauen Techniker in diesen Vorgang einen Umweg in Form von Stromleitungen ein, flitzen dort die Elektronen durch und können unterwegs in elektrischen Geräten Arbeit leisten.

Während die an diesen Prozessen beteiligten Atome bei Lithium-Ionen-Akkus in zwei festen Elektroden sitzen, bestehen Redox-Flow-Batterien aus zwei Tanks mit Salzlösungen. In der einen befinden sich Verbindungen, die leicht Elektronen abgeben, während die andere Lösung Elektronen gut aufnehmen kann. Anders als Lithium-Ionen-Zellen können solche Lösungen nicht in Brand geraten und sind daher sicherer als ein fester Akku.

Wachsender Markt

Ge- und entladen werden die beteiligten Atome obendrein nicht in ihren Tanks, sondern außerhalb davon in einer elektrochemischen Zelle, zu der die beiden Flüssigkeiten gepumpt werden. Das ist ein weiterer Vorteil, weil man einfach zusätzliche Tanks bereitstellen kann, um größere Mengen Energie zu speichern, während man den Rest der Anlage weiterverwenden kann. Obendrein sind die Salzlösungen in ihren jeweiligen Tanks sehr stabil und können die Energie so sehr lange speichern. In einer Redox-Flow-Batterie kann eine Ladung also länger als in einem Lithium-Ionen-Akku aufbewahrt werden.

Im stationären Betrieb hat dieses Konzept also klare Vorteile, und tatsächlich wächst der Markt für Redox-Flow-Batterien derzeit sehr rasch und scheint beinahe zu explodieren. Aber eben nur für sehr große Anlagen. Auch für die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Hauses wären Redox-Flow-Batterien aber gute und vor allem feuersichere Speicher, wenn sie nicht so viel des meist ohnehin knappen Platzes wegnehmen würden. „Anders würde es aussehen, wenn man die Energiedichte solcher Speicher vervier- oder verfünffachen könnte“, erklärt David Reber. Genau das versucht der Empa-Chemiker unterstützt von der Forschungsförderung „Ambizione“ des Schweizerischen Nationalfonds.

Gelingen soll das Vorhaben, indem die Vorteile beider Technologien miteinander verschmolzen werden: Anfangen möchte der Empa-Wissenschaftler, indem er in einen Tank einer Redox-Flow-Batterie den Feststoff Lithium-Eisen-Phosphat gibt, der zentraler Bestandteil der häufig verwendeten Lithium-Ionen-Batterien ist und von dem daher jährlich einige hunderttausend Tonnen produziert werden. Dabei geben die in der Lösung schwimmenden Moleküle Elektronen ab, die vom Feststoff aufgenommen und dort gespeichert werden. So können die guten Eigenschaften der flüssigen Speicher mit der hohen Energiedichte der festen Akkus gekoppelt werden.

Trickkiste der Chemie

Das Ganze funktioniert allerdings nur dann gut, wenn die gelösten Verbindungen und der Feststoff genau aufeinander abgestimmt sind und die Elektronen gut hin- und hergeschoben werden können. Auch dabei kann David Reber in die Trickkiste der Chemie greifen: So können organische Moleküle die Metall-Atome in der Lösung einhüllen und so deren elektronische Eigenschaften beeinflussen. „Konstruiert man diese Chelate mit mehr oder mit weniger Kohlenstoff-Atomen, können die Metalle ihre Elektronen besser oder schlechter abgeben“, erklärt der Empa-Forscher dieses Werkzeug aus dem Chemie-Baukasten.

Eventuell könnte man auch weitere Moleküle in die Tanks geben, um den Übergang der Elektronen zu erleichtern. „Obendrein können wir natürlich auch den Feststoff verändern“, nennt David Reber eine weitere Möglichkeit. So kommen viele kleinere Teilchen besser mit der Lösung in Kontakt und erlauben so einen schnelleren Übergang der Elektronen als wenige große Klumpen. Einen ähnlichen Einfluss haben die Größe und Form der Poren im Feststoff. Und das sind nur einige der Instrumente, die der Empa-Forscher in seiner chemischen Trickkiste hat, mit der er zunächst einmal im Labor die Redox-Flow-Batterien verschlanken und so auch als Speicher für die Photovoltaik-Anlage auf Häusern attraktiv machen möchte.