Wer in Deutschland den Mund aufmacht, muss befürchten, dass man ihn dadurch unsympathisch findet. Ob dem so ist, hängt nach einer Umfrage eines Online–Sprachlern–Portals vom Dialekt ab. Regelmäßig wird bei solchen Erhebungen abgefragt, welcher Dialekt der am unschösten Klingende sei. Und regelmäßig gewinnt das Sächsische bei dieser Art von Unbeliebtheitswettbewerb. Aus Sicht von Sprachästheten könne man von Glück sagen, wenn man das Idiom in und um Dresden oder Leipzig überhaupt als Sprache durchgehen lässt.

Dass solche Ansichten freilich böse Unterstellungen sind, sieht man allein an den literarischen Berühmtheiten, die im Alltag zwar sächselten, aber dennoch Denkwürdiges zu Papier brachten. Zum Beispiel Erich Kästner oder Joachim Ringelnatz.

Mit einem gewissen Abstand hinter dem sächsischen Dialekt folgt bereits das gepflegte Schwäbisch. Wodurch sich die Umfrage gänzlich selbst demontiert. Denn wer Schwäbisch nicht schön findet, muss einen Denk– oder Hörfehler haben. Lyrische Worte wie „Fleischkäsweckle“ oder „Herrgottsbscheißerle“ existieren in anderen Dialekten überhaupt nicht. Wer das Schwäbische abschafft, muss fürderhin auch auf die genannten Grundnahrungsmittel verzichten. Außerdem stammt Dichterfürst Friedrich Schiller aus schwäbischen Gefilden, was sich auf seine Sprache ausgewirkt hat. Mehr muss man zu dem Thema nicht sagen. (nyf)