Sie füllen seit fast 70 Jahren große Hallen, haben in der Spitze 40 Millionen Tonträger verkauft und rangierten in den Charts sogar vor Abba und den Beatles: Die Egerländer sind das erfolgreichste Blasmusikorchester der Welt. 2024 gehen sie mit den Oberkrainern auf Tournee. Frontmann Ernst Hutter erzählt offen, wie steinig der Weg an die Spitze war - besonders im Hinblick auf das Fernsehen und die Erwartungen der Boulevardmedien.

Herr Hutter, was halten Sie von einem Format wie Deutschland sucht den Superstar?

Die musikalische Qualität der Sendung hat sich im Laufe der Jahre verbessert. Aber die Art von Dieter Bohlen und die Aufmachung der Show sind etwas, das mir widerstrebt. Es gibt leider auch traurige Beispiele von Sängern wie Daniel Küblböck, die darunter litten und sogar zugrunde gingen.

Weil Küblböck über DSDS zu schnell zu erfolgreich wurde und das nicht verarbeiten konnte?

Genau. Ich kritisiere vor allem die Geschichten drumherum. Man hat den Jungen nicht ehrlich gefördert, sondern am Ende eher kaputt gemacht. Ich kann dazu viele Anekdoten erzählen, die auch meine Arbeit betreffen.

Bitte.

Als Ernst Mosch 1999 starb und ich die Leitung übernahm, waren wir beim führenden Plattenlabel Universal. Die Egerländer waren zu dieser Zeit das erfolgreichste Blasorchester der Welt. 40 Millionen verkaufte Tonträger sind heute in einer Liga mit den erfolgreichsten Popkünstlern. Aber mein Plattenlabel verlangte, manche Dinge bei den Egerländern zu verändern. Man hat mich zu einem Medienhaus nach Berlin geschickt, um eine gezielte Kampagne zu schmieden. Dieses Medienbüro hatte damals unter anderem auch DSDS, Küblböck und die Verarbeitung für die „Bild“-Zeitung begleitet. Für uns hat es sich eindeutig als richtig erwiesen, dass wir den Vorschlägen, die wir dort erhielten, nicht gefolgt sind. Obwohl unser Bekanntheitsgrad schneller gewachsen wäre, hätte es unser Image nachhaltig beschädigt.

Wie läuft so etwas ab?

Die haben gesagt: „Ja, ihr seid das erfolgreichste Blasorchester der Welt. Das wissen die Leute. Aber habt ihr etwas wirklich Interessantes für uns?“ Dann sah man unsere neue Sängerin und sofort lautete die Idee: „Wir machen eine Geschichte mit der Überschrift: Neue Sängerin bereits schwanger! Wer ist der Vater?“ Das sollte auf Seite eins der „Bild“-Zeitung erscheinen. Die Headline war aus der Sicht der Medien großartig, für uns nicht akzeptabel.

Eine Konsequenz ist, dass die Egerländer heutzutage selten im Fernsehen auftreten dürfen. Enttäuscht Sie das?

Ja. Ich spreche inzwischen von einer Ignoranz weiter Teile der Medienanstalten gegenüber unserem Publikum und unserer Musik. Vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Da wurde mir in einer Redaktion folgendes gesagt: „Lieber Herr Hutter, wir verstehen ja, dass Sie mit den Egerländern in unsere Sendung möchten. Aber wenn Sie zwischen Schlagersängern auftreten, holen sich die Leute eine Tüte Chips und sind weg. Wenn wir weiße Batzerlstrümpfe brauchen, holen wir die uns.“ Das tut weh. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wir hatten kürzlich einen Auftritt in der Sendung Schlagerspaß mit Andy Borg und Herzenssache des SWR. Zusammen mit den Oberkrainern. Da gab's grandiose Rückmeldungen vom Publikum. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man den Rundfunkstaatsvertrag mancherorts für die Quote opfert. Das kann's nicht sein.

Was hat sich noch verändert beim TV?

Früher waren die Künstler wichtiger als die Technik. Heute legt man großen Wert auf die Optik eines Auftritts und investiert dort große Summen mit viel Aufwand. Größere Orchester wie wir haben es sehr schwer. Redaktionen entscheiden nicht so sehr nach Publikumswünschen, sondern nach ihren Erfolgserwartungen.

Sie haben die Trennung von Universal angesprochen. Hat das den Egerländern geholfen oder geschadet?

Geholfen! Universal wollte mit mir einen 360-Grad-Vertrag abschließen. Das heißt, ich hätte alle Rechte abgeben müssen. Im Gegenzug wollte Universal europaweit Auftritte besorgen. Für mich war es aber entscheidend, die künstlerisch großartige Arbeit von Ernst Mosch nach seinem Tod in die Zukunft zu führen. Ernst Mosch war mit den Egerländern stilbildend. Das war auch für mich der richtige Weg. Deshalb konnte ich in meiner „Amtszeit“ als Egerländer-Chef mit dieser Entscheidung auch meine eigene künstlerische Entwicklung in die Hand nehmen. Live musizieren, immer auf Qualität bedacht, nicht auf billige und den schnellen Erfolg versprechende Effekthaschereien schielen, das war für mich wichtiger.

Heute produziere und vermarkte ich unsere Musik mit meinem Familienlabel HutterMusic selbst. Auch das aktuelle Album mit Saso Avsenik und seinen Oberkrainern, das wir für die nun anstehende gemeinsame Tournee produziert haben. Ich darf nun seit 23 Jahren diese große Orchestergeschichte fortführen und werde im nächsten Jahr mein 1000. Konzert leiten.

Oberkrainer-Frontmann Saso Avsenik hat gesagt, dass er nach seinen Konzerten nur eine Cola trinkt und früh ins Bett geht. Machen Sie das auch?

(lacht) Heutzutage schon. Ich bin ja 65. In seinem Alter war das ab und zu schon mal anders. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte mal geschrieben: „Die Egerländer sind Rockmusiker!“ Wir können feiern. Aber ich bin ruhiger geworden.

Wie läuft der Kartenvorverkauf für die sieben Konzerte mit den Oberkrainern?

Sehr gut. Unser Tourneeveranstalter SemmelConcerts hat schöne Hallen mit 1500 bis 2500 Plätzen gebucht. Wir sind sicher, dass sich unsere Fans in den Monaten bis April auf die Konzerte freuen. Die Oberkrainer und wir sind seit Jahren in neuer und verjüngter Besetzung erfolgreich. Beide Ensembles sind regelrechte Internet- und Youtube-Stürmer. Wir lösen Begeisterung aus. Beim Konzert in Friedrichshafen werden wir dies sicherlich erleben. Ich freue mich riesig auf dieses Konzert in meiner Heimatregion.