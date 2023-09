E-Bike & Hike: Im Doppelpack macht die Bergtour noch mehr Spaß

Radeln oder Wandern? (E-)Biken oder Hiken? Warum nicht beides in Kombination? Nicht selten liegen attraktive Ziele stundenlange Fußmärsche von den Talorten entfernt hoch oben in den Bergen. Wie etwa der kleine, eisblaue Schottensee auf 2472 Meter Höhe in traumhafter Szenerie im Verwallgebirge zwischen den bekannten Wintersportorten St. Anton und Ischgl. Die offizielle Zeitangabe zu Fuß ab Ortsmitte St. Anton am Arlberg: rund sechs Stunden ‐ einfache Strecke ohne Rückweg und ohne Pause. Das ist mit einer Tagestour nur für wenige sportliche Bergwanderer zu schaffen. Und nur wenige wollen eine Zwei-Tages-Tour daraus machen mit Übernachtung in der Konstanzer Hütte auf 1688 Metern Höhe.

„Wir wollen auch den nicht so ausdauernden Bergfreunden besondere Naturerlebnisse ermöglichen. Und dafür bietet sich die Kombination von (E-)Bike und Hike geradezu an. Viele Einheimische praktizieren das schon seit einigen Jahren“, erklärt Yannick Rumler vom Tourismusverband St. Anton am Arlberg. Auf der Website des Ortes finden sich mittlerweile vierzehn verschiedene E-Bike & Hike-Touren ins Verwall und in die Lechtaler Alpen, die Gebirgszüge, die St. Anton umgeben. Darunter findet sich auch der Ausflug zum Schottensee. „Ohne Eigenlob: Das ist selbst für viele Locals immer wieder eine Traumtour!“, meint Yannick.

Hinauf zu stillen Seen und fernen Gipfeln

Gesagt, getan. Wir leihen uns im Ort ein vollgefedertes E-Mountainbike und fahren auf der alten Arlbergstraße steil hinauf in den Ortsteil Mooserkreuz, wo die Route abzweigt ins Verwalltal. Die ersten Kilometer eignen sich bestens zum Einfahren, zuerst auf Asphalt, dann auf einem gut ausgebauten Forstweg ‐ nicht zu steil, nicht zu ruppig. Wir passieren die Wagnerhütte, ein traditionelles Berggasthaus auf einer Lichtung im Wald, danach den kleinen Verwall-Stausee, der mit seinem karibikblauen Wasser überrascht. Hier sind noch viele Spaziergänger und Genussradler unterwegs. Danach wird es etwas rustikaler. Die Schotterroute windet sich über einige steile Serpentinen Richtung Süden. Tief unten gurgelt und schäumt die Rosanna durch eine lange Schlucht. Dann schiebt sich plötzlich das „Matterhorn des Verwalls“, wie der Patteriol (3056 m) auch gerne bezeichnet wird, ins Bild. Die mächtige Steinpyramide teilt das Verwalltal ins Schönverwall- und ins Fasultal. Und auf einem kleinen Plateau an der Verzweigung thront die Konstanzer Hütte, ein beliebter Weitwanderertreff und Halbzeit für unsere Bike-Strecke. Wer keinen Proviant eingepackt hat, der sollte sich hier noch stärken für die Weiterfahrt.

Im Fasultal wird es still und einsam. Ein paar Haflinger grasen auf Almwiesen. Der Almweg zeigt sich zunehmend holpriger und bäumt sich hin und wieder steil auf. Wenn man sich nicht aufs Lenken konzentrieren müsste, würde der Blick ständig in die faszinierende Bergwelt abschweifen. Nach zwei Stunden taucht die Fasulhütte auf. Eher ein Hüttchen, das im Sommer tatsächlich noch von einem Hirten bewohnt wird. Leo aus Kappl im benachbarten Paznaun wacht hier über Haflinger und Galloway-Rinder. Das Weidegebiet reicht hinauf fast bis zum Schafbichljoch auf 2636 m Höhe. Leo liebt die Einsamkeit und Ruhe hier oben, aber wenn ab und zu Wanderer oder E-Biker vorbeikommen, ist er einem ausgiebigen Schwätzchen nicht abgeneigt.

Kein Mensch weit und breit!

An der Fasulhütte ist Schluss mit Fahrweg. Die E-Bikes bleiben am Bike-Stopp zurück. Die hölzernen Gestelle wurden eigens für die E-Biker und Hiker von der Gemeinde aufgebaut. Räder abschließen, Helm abnehmen, Trekkingstöcke bereit machen, dann geht’s zu Fuß weiter das Hochtal hinauf. Hochgebirge wie gemalt, mit der Begleitmusik von Wind und Wildbach. Ab und zu geht es über Schuttkegel und Altschneefelder, die sich in dieser Höhe oft das ganze Jahr über halten. Nach der dritten Geländestufe taucht er dann zwischen Schnee, Geröll und Felswänden auf ‐ der Schottensee. Die dreieinhalb Stunden E-Bike und Hike haben sich mehr als gelohnt, auch wenn es hier oben schon empfindlich frisch wird. Ein alpines Traumziel, kein Mensch weit und breit!

Die nächste Tour führt in die Berge nördlich von St. Anton zum Lechtaler Hauptkamm. Unser Ziel heißt diesmal Almajurjoch. Dort oben auf 2237 Meter Höhe thront in beeindruckender Aussichtslage die Leutkircher Hütte. Ganz hinauf geht es nur zu Fuß oder mit dem Hubschrauber, der das Alpenvereinshaus versorgt. „Das wird a bisserl steil“, meint Yannick. „Aber die Knödel und der Kaiserschmarrn auf der Hütte lassen die Mühe schnell vergessen.“ „A bisserl steil“ ist nicht übertrieben. Schon der Almweg zur Putzenalpe (1726 m) bäumt sich ordentlich auf und verlangt den höchsten Gang am E-Bike. Und der Steig nach dem Bike-Stopp über Bergwiesen und durch Latschenhänge zeigt sich auch nicht gerade flach. Aber der Ausblick zurück ins Stanzertal wird Meter für Meter faszinierender. Den Gipfelanstieg zum Hirschpleiskopf (2546 m) sparen wir uns und genießen lieber das kulinarische Angebot der Leutkircher Hütte. Hier oben könnte man stundenlang sitzen und schauen. Aufgerüttelt werden die Bergfreunde nur durch einen scharfen Wind, der ab und zu übers Joch bläst.

Der Guide zeigt, wo’s langgeht

Das Fazit nach der zweiten Tour: E-Bike & Hike ist wirklich eine praktische Kombination. Allerdings ohne eine gewisse Basiskondition beim Bergwandern und ohne solide Fahrtechnik auf dem Rad sollte man das Angebot anfangs nur mit einem örtlichen Guide nutzen, auch wenn, wie beim Skifahren gekennzeichnet, blaue (leicht), rote (mittelschwer) und schwarze (schwer) Touren ausgewiesen sind.

Die klassische Standardausrüstung wie beim Bergwandern und Mountainbike, von Sonnen- bis Wetterschutz, sollte ebenfalls im Rucksack dabei sein. Das meint auch Christina Kaponig vom Tourismusbüro Mayrhofen. Für die langen Hochtäler am Südende des Zillertales und die Aufstiege zu diversen Hütten, wie der Kasseler und der Plauener Hütte, wurden mittlerweile mehrere offizielle E-Bike & Hike-Touren ausgewiesen. Für ganz Tirol hat die Tirol Werbung eine attraktive Tour-Auswahl zusammengestellt, zum Beispiel für Ehrwald an der Zugspitze, Nauders am Reschenpass und Pertisau am Achensee.

(R)auf geht’s!

Weitere Informationen:

E-Bike & Hike-Touren mit Beschreibung und GPS-Track finden sich im Internet unter:

St. Anton am Arlberg: www.stantonamarlberg.com/de/sommer/e-bike-und-mountainbike

Mayrhofen/Zillertal: www.mayrhofen.at/de/stories/e-bike-hike

Tirol: www.tirol.at/reisefuehrer/sport/wandern/bike-und-hike-touren-in-tirol

