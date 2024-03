Dass sich die Art der Ernährung auf die Gesundheit auswirkt, weiß man ja schon lange. Jetzt wollen Wissenschaftler der Universität Montpellier Hinweise darauf gefunden haben, dass sie sich auch auf die Schönheit auswirkt. In einer Versuchsanordnung bekamen 50 Personen zum Frühstück nicht verarbeitete Kohlenhydrate wie Vollkornbrot und Obst auf den Teller, 50 durften sich Baguette mit Marmelade schmecken lassen sowie gesüßte Getränke. Anschließend wurden die Probanden unter identischen Bedingungen fotografiert. Auf öffentlichen Plätzen in Montpellier forderten die Forscher dann 256 Passanten auf, die Attraktivität der Studienteilnehmer zu beurteilen. Und siehe da: Jene Probanden, die das gesunde Frühstück gefuttert hatten, erschienen den Befragten im Durchschnitt messbar attraktiver.

Ganz so überraschend ist das Ergebnis nun nicht, da es die Jahrhunderte alte Binsenweisheit „Du bist, was du isst“ ja schon längst vorweg genommen hat. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die positive Wirkung gesunder Nahrung aufs Äußere mit dem Blutfluss zu tun hat, der je nach Kohlenhydratart variieren könne. Da Schönheit ja immer auch im Auge des Betrachters liegt, ist die Aussagekraft des Versuchs freilich begrenzt. In Deutschland sähe das Ergebnis vielleicht völlig anders aus. Ungeachtet dessen: Ein Weißwurstfrühstück mit Brezel und Hefeweizen macht vielleicht nicht schön, aber glücklich. (nyf)