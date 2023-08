Eine Fahrt im Kanu in der Dschungel X–pedition, die spritzige Piratenschlacht auf hoher See oder nach Herzenslust im kühlen Nass auf dem Duplo–Spielplatz toben — die Attraktionen im und auf dem Wasser bereiten in den warmen Monaten das besondere Ferien– und Sommer–Feeling im Legoland Deutschland Resort in Günzburg.

Kurz in der Sonne wieder getrocknet, locken auch schon Fahrgeschäfte wie der beliebte „Feuerdrache“ oder der spektakuläre Wing Coaster „Maximus — Der Flug des Wächters“ im neuen Lego Mythica. Seit diesem Frühjahr entführt die neue Themenwelt in ein mythisches Paralleluniversum mit fantastischen Fabelwesen aus Millionen Legosteinen.

Das können Sie gewinnen

Wir verlosen heute dreimal vier Tageskarten für das Legoland Deutschland Resort in Günzburg inklusive freies PKW–Parken.