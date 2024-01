Drei Tote bei Brand in Wohnhaus nahe Ludwigsburg

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind nach ersten Erkenntnissen drei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Der Brand war am frühen Morgen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Erdgeschosswohnung des Hauses in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Feuerwehr barg drei Leichen aus dem Gebäude. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei allen Toten und Verletzten um Bewohner der Wohnung handelt, in der das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Aktuell gehe die Polizei davon aus, dass einigen der Opfer aufsteigender Rauch zum Verhängnis wurde, sagte der Sprecher.