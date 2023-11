Schifffahrt

Drei Taucher im Einsatz an der gesunkenen „Verity“

Helgoland

Suche nach vermissten Seeleuten des gesunkenen Frachters «Verity», der am 24. Oktober nach einer Kollision. (Foto: Die Seenotretter – DGzRS/dpa )

Am 24. Oktober waren die Frachter „Verity“ und „Polesie“ in der Nordsee zusammengestoßen. Die „Verity“ sank. Taucher sollen nun überprüfen, ob es Leckagen am Wrack gibt ‐ und Tote an Bord sind.

