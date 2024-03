Dramatische Zustände in Tierheimen - was muss sich ändern?

Desaströse Situation

Dramatische Zustände in Tierheimen - was muss sich ändern?

Neubrandenburg / Lesedauer: 3 min

Viele deutsche Tierheime sind überfüllt, manche haben sogar einen Aufnahmestopp verhängt. (Foto: Sina Schuldt/dpa )

Die Lage in deutschen Tierheimen ist dramatisch, wie zum Beispiel in Neustrelitz, Neubrandenburg oder auch Altentreptow. Was zur Verbesserung der Lage geschehen müsste.