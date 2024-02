Er steht seit 30 Jahren auf der Bühne, hat den Echo gewonnen und trägt den Spitznamen „Die singende Föhnwelle“: Dieter-Thomas Kuhn (59) besitzt als erfolgreichster Vertreter des Schlager-Revivals der 90er Jahre bei vielen Fans Kultstatus. Im Sommer geht der Schlagersänger mit der neuen Show „Das Festival der Liebe“ wieder auf Tour. Der „Schwäbischen Zeitung“ gibt er dieses Interview.

Herr Kuhn, über Sie wurde geschrieben, dass Sie Frauenherzen zum Beben bringen. Gibt’s zweideutige Angebote nach Ihren Konzerten?

Die Zeiten sind vorbei. Ich gebe zu, dass es in jungen Jahren zweideutige Angebote gab. Das hat deutlich nachgelassen. (lacht) Schade eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke. Aber es werden immer noch Schlüpfer und BH’s auf die Bühne geworfen. Früher standen allerdings Telefonnummern drauf …

Sie stehen seit 30 Jahren auf der Bühne. Was war der peinlichste Moment?

Da gab´s viele. Mir ist am Anfang eines Konzerts mal der Hosenladen geplatzt. Ich hatte keine Ersatzhose dabei. Ich musste das ganze Konzert mit einem offenen Reißverschluss spielen. Es kam auch vor, dass ich den Text vergessen hatte. Das ist heute noch so. Inzwischen versinke ich allerdings nicht mehr im Boden. Ich lache darüber. Ich singe dann frei nach Matthias Reim und „Verdammt, ich lieb Dich“: Verdammt, entschuldige, jetzt hilft mir keiner …

Sie rocken jede Bühne, bezeichnen sich privat aber als langweilig. Wie passt das zusammen?

Mein Leben ist im Alltag relativ unspektakulär. Ich bin keiner, der sich auf irgendwelchen Partys rumtreibt. Ich fröne die Abende mit meinen Kumpels in der Schrauberwerkstatt und mache eine Flasche Sekt auf. Ja, das kann man als langweilig bezeichnen.

Dafür ist Ihr Brusthaartoupet alles andere als langweilig. Sie kaufen es als Meterware ein. Wie viel benötigen Sie pro Konzert?

Ich habe einen Fünf-Meter-Strang. Da schneide ich vor einem Konzert zirka 20 Zentimeter ab. Wenn ich eine Frau auf die Bühne hole, kommt es häufig vor, dass sie reingreift und die Haare als Souvenir mitnimmt. Dann muss ich ein paar Portionen nachlegen. Aber die fünf Meter halten eine Weile.

Es heißt, die „singende Föhnwelle“ sei aus einer Laune heraus entstanden. Mögen Sie die Musik, die Sie singen?

Diese Frage höre ich häufig: Ist das musikalisch gesehen wirklich das, was du machen möchtest? Ja, das möchte ich! Wir haben einen einzigartigen Stil entwickelt, etwas Eigenes. Wir haben die Lieder verändert und für uns entdeckt. Es gibt in der Richtung nichts Vergleichbares.

Sie haben in den Jahren 2000 bis 2005 musikalisch einen anderen Weg eingeschlagen. Ging Ihnen die Figur „Dieter Thomas Kuhn“ auf die Nerven?

Dieter Thomas Kuhn war nie nur eine Witzfigur, sondern personifiziert. Selbst in der Zeit, in der wir nicht gespielt haben und ich ganz normal unterwegs war, war ich für die Leute immer er. Aber wir hatten Lust, etwas anderes zu machen und das haben wir auch getan. „Dieter Thomas Kuhn“ und „Thomas Kuhn“ haben sich vermischt. Die Bühne ist ein Stück von mir. Es ist auch nicht anstrengend, mich in DTK zu verwandeln. DTK ist keine Kunstfigur mehr, wie ich das am Anfang gerne gesagt habe. Nach so vielen Jahren wächst man zusammen. Die Figur hat mir das gute, unbeschwerte Leben beschert, das ich habe. Dem 70er Jahre Schlager haben wir mehr verdankt, als wir mit anderer Musik je hätten erreichen können.

Sie stehen für eine Gute-Laune und eine Welt voller Spaß. Ist Ihre Musik heute besonders wichtig, weil die Welt mit den vielen Kriegen und Krisen für die Menschen immer bedrohlicher wird?

Auch, wenn das ganz schlimm klingt: Das ist ein Faktor, der uns gerade begünstigt. Die Leute können auf unseren Konzerten ein paar Stunden abschalten. In dieser schwierigen Zeit, die uns alle betrübt, ist das wichtiger denn je. Ich hoffe, dass wir einen Teil beitragen können, den Menschen das Leben etwas zu verschönern. Andererseits hatten wir vor 30 Jahren bereits Erfolg. Damals war die Welt relativ frei von Sorgen.

Was erwartet die Besucher bei Ihrer neuen Tour „Das Festival der Liebe“?

Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt noch unterwegs sind. (lacht) Schauen Sie sich mein Alter an. Die Konstante ist, dass es keine großen Veränderungen gibt. Natürlich spielen wir ein paar neue Songs. „Vielen Dank für die Blumen“ zum Beispiel von Udo Jürgens. Man kennt eigentlich nur den Refrain aus der Zeichentrickserie „Tom und Jerry“. Der Text ist ziemlich frivol. Es gibt auch einen neuen Clip, ein neues Video, Screens und eine Handkamera auf der Bühne. Das hatten wir 30 Jahre nicht.

Sie interpretieren keine Songs von Helene Fischer und Andrea Berg. Warum eigentlich nicht?

Wir haben uns vor vielen Jahren auf die 70er-Jahre gestürzt. Weil wir mit diesen Sachen aufgewachsen sind. Wir sind nicht mit Schlager sozialisiert. Wir haben uns die schönsten Sachen aus dieser Zeit rausgepickt. Es ist musikalisch wertvoll. Ja, nicht alles. Es gab auch Schrott. Aber diese neuzeitliche Schlagermusik ist für uns völlig uninteressant. Das hat mit dem Sound und der Attitüde zu tun. Es ist undenkbar für uns, „Atemlos“ von Helene Fischer zu spielen. Wir haben mit dieser Art von Musik keine Berührungspunkte. Mit dem Sound und den Inhalten. Wir spielen, was uns Spaß macht.