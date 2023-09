100 bis 200 Euro gibt „Kauzi“ gerne mal an einem Freitagabend für ein Essen aus. Dabei gehört sie gar nicht zu der typischen Klientel in der gehobenen Gastronomie. Mit ihren 24 Jahren ist sie in der Regel mit Abstand die jüngste unter den Gästen.

Die Eindrücke ihrer Restaurantbesuche teilt die Häflerin in kurzen Videos in sozialen Netzwerken. Dabei stieß sie bei ihren Followern vor allem am Anfang auf Ablehnung.

Tausende Menschen folgen ihr

„Da gehe ich lieber einen Döner essen“, lautet einer der meistgelikten Kommentare unter einer ihren ersten Videos, wie sie erzählt. Anstatt mit dem Bloggen aufzuhören, nahm sie Kommentare wie diese zum Anlass, unter dem Pseudonym „Kauzi“ noch mehr über die Welt der Sterneküche zu berichten – mit Erfolg.

Für „Kauzi“ muss es nicht immer Sterneküche sein. Sie besucht und empfiehlt auf ihrem Kanal auch normale Lokalitäten, die bei ihr mit gutem Essen punkten:

Binnen nur eines Jahres hat „Kauzi“ Tausende an Followern gesammelt: mehr als Zehntausend auf Instagram, rund 9000 auf TikTok.

Letzteres mag wenig klingen, die 24-Jährige aber bespielt bereits seit mehreren Jahren jeweils einen zweiten Kanal auf den beiden Plattformen – mit deutlich mehr Reichweite. Auf diesen zeigt sie sich selbst. Ihre Restaurant-Test-Kanäle trennt sie aber strikt von ihren privaten Kanälen, sagt sie. Dort trete sie auch unter einem anderen Namen auf.

Ich bin noch nicht so groß, dass sich massenhaft Sternerestaurants bei mir in die Schlange stellen. Kauzi

Junge Menschen, die persönlich und informativ über Sternerestaurants oder gutes Essen berichten, gebe es bislang nur wenige, wie „Kauzi“ erzählt. Sie habe den Eindruck: Für viele ist diese Welt eine „Blackbox“.

Mit diesen Mythen möchte sie aufräumen und darüber aufklären:

Mythos Nr. 1: „Teuer und man wird nicht satt.“



„Natürlich legt man eine Stange Geld hin. Ich hatte aber bisher noch keinen Besuch, an dem ich nicht satt wurde“, sagt sie. Die Gänge seien zwar klein. Es seien aber so viele, dass sie ausreichten. Viele Restaurants in dieser Sparte bieten mittlerweile feste Menüs an, da diese einfacher zu planen sind. In der Regel sind es zwischen vier und sieben Gängen.

„Ich kenne niemanden, der diesen Zettel bekommen hat“, sagt Kauzi. Aufgrund von Fehlverhalten herausgeschmissen zu werden oder gebeten zu werden, nicht wiederzukommen, kenne die Bloggerin nicht. Das müsste schon mit Vorsatz geschehen. Das Servicepersonal sei in der Regel professionell genug, um neue Gäste anzuleiten, wenn diese sich unsicher fühlten.

„Kauzi“ ist überzeugt: Die Branche wird immer lockerer – auch, was den Dresscode angeht. Jede und jeder, der darauf mal Lust hat, ist willkommen. Immer mehr Restaurants würden sogar mit speziellen Angeboten um junge Menschen werben, weil sie eben genau das fördern wollten.

Sie macht mehr Verlust, als davon leben zu können

Inzwischen wird „Kauzi“ von Köchen sogar eingeladen. Einige Besuche zahlt sie aber immer noch aus eigener Tasche, wie sie erzählt. Sie habe einen gut bezahlten Job in der IT-Branche. So könne sie sich das leisten. Sie betont auch: Andere geben viel Geld für Konzerttickets aus, sie schafft mit Restaurantbesuchen schöne Erinnerungen.

Ihren Namen möchte die Influencerin bislang nicht preisgeben. Sie bloggt unter dem Pseudonym „Kauzi“. (Foto: Kauzi )

„Davon leben kann ich aktuell nicht“, sagt sie. Es sei vielmehr ein „massives Verlustgeschäft“. „Ich bin noch nicht so groß, dass sich massenhaft Sternerestaurants bei mir in die Schlange stellen und fragen: ‚Hey, kommst du vorbei und machst ein Video?‛“

Sie freue sich über Angebote, sie übernehme aber auch gerne selbst die Rechnung, „allein wegen Wertschätzung des Handwerks“.

Die Idee, das Bloggen zu ihrem Hauptjob zu machen, sei cool. „Ich weiß, dass andere Blogger von Besuchen in Cafés und normalen Restaurants leben können, aber ich weiß nicht, ob sich diese Branche dafür eignet.“ Bislang sei das nur ein Hobby für sie und das sei auch okay so.

Am Bodensee gibt es einige gute Adressen

Da „Kauzi“ in Friedrichshafen wohnt, besucht sie in ihrer Freizeit vor allem gehobene Restaurants in der Bodenseeregion. Doch die Adressen liegen häufig dort, wo man sie nicht vermuten würde: Das Restaurant „Anglerstuben“, in das sie gerne geht, liegt zum Beispiel in einem Industriegebiet in Konstanz – fernab von den touristischen Stadtteilen.

Was ziehe ich in einem Sternerestaurant an? „Wenn es einen Dresscode gibt, steht der auf jeden Fall auf der Webseite“, empfiehlt Bloggerin „Kauzi“. Ansonsten gebe es ein paar Grundregeln, wie keine kurze Hose. Auch von einer Jeans rät „Kauzi“ ab, besser wäre eine schlichte schwarze Hose mit einer Bluse oder einem Hemd. In der Hinsicht seien aber viele Restaurants inzwischen offener.

Die Region spiegelt sich in viele Lokalen auch auf dem Teller wider. „Typisch Schwäbisch“ wie Kässpätzle bekam „Kauzi“ zwar noch nie serviert. Es stünden aber durchaus mal schwäbische Klassiker auf der Karte, zum Beispiel Maultaschen gefüllt mit Bodenseeaal statt Schweinefleisch.

Ansonsten sei der Stil der Küche immer noch stark von französischen Einflüssen geprägt, wo die Sterneküche ursprünglich herkommt - oder von asiatischen Einflüssen.

Fast-Food und die Stammpizzeria darf auch mal sein

Ausgewählte Zutaten, die schön angerichtet werden, und eine klar erkennbare persönliche Note des Kochs: Das ist nicht der Anspruch, mit dem „Kauzi“ immer auswärts essen geht. Es dürfe auch mal ihre Stammpizzeria sein, mit der sie viele Momente aus ihrer Kindheit verbindet. Und wenn es mal schnell gehen muss, gibt es auch bei ihr Fast Food:

Wir haben gestern erst bei einem Lieferservice bestellt. Kauzi

Die Bloggerin verbindet ihre Reisen mittlerweile mit Besuchen in besonders guten Restaurants. Im November fährt sie nach Berlin, wo sie bereits zwei Adressen kennt, die sie besuchen möchte.

Aber auch in ihrer Heimat, der Bodenseeregion, gibt es noch einige Restaurants der Spitzengastronomie, in denen sie noch nicht war. Sie sagt: „Das sind bestimmt noch 20, 30 Stück.“ Welche dazu zählen und, ob sich ein Besuch lohnt, das berichtet sie mit Sicherheit auf ihren Social Media Kanälen.