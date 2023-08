Mit dem 80. Geburtstag des Frontmanns der Musikkapelle Rolling Stones, Mick Jagger, rücken sie wieder ins Bewusstsein: die mopsfidelen 80–Jährigen, die sich nicht darum kümmern, wie sich eine Person gesetzten Alters gefälligst zu benehmen hat. Jedenfalls ist der bis heute schlangenmenschartig biegsame Jagger alles andere als ein Fall für den Senioren–Tanztee. Schließlich fallen immer noch weibliche Zuschauerinnen in Ohnmacht, wenn der Hüftschwung schwingende Herr Jagger die Bühnen der Welt unsicher macht.

Doch der Musiker ist nicht allein mit seiner Haltung, das Alter nicht zur Kenntnis zu nehmen. Auch Senta Berger hat sich mit 82 ihren speziellen Charme und Liebreiz bewahrt. Die Schauspielerin Jane Fonda, die die Gymnastik „Aerobic“ praktisch neu erfand, sieht mit 85 so aus, wie sich viele 40–Jährige wünschen, dass sie mit 20 ausgesehen hätten.

Bleibt die Frage bei unberühmten Normalmenschen zurück, wie man sich so eine nahezu unverwüstliche Langlebigkeit sichert. Ein positiv wirkender Faktor ist — das weiß die Wissenschaft schon lange — dass man am besten über einen Haufen Geld verfügt. Den Wohlhabende können mehr in ihre Gesundheit investieren als Habenichtse. Darüber hinaus bedarf es eiserner Disziplin, um den morsch werdenden Körper mit viel Bewegung nicht einrosten zu lassen. Und ein bisschen Glück, das braucht es freilich auch noch. (nyf)