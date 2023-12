Was man im Advent leicht vergisst: In zwei Monaten ist schon wieder Valentinstag, der höchste Festtag der Floristen. Für die eine ist ein Bündel bunter Tulpen der größtmögliche Liebesbeweis. Für den anderen ein frischer Fleischkäswecken, dessen Saft langsam das Weckle durchweicht. Aber egal, ob die Liebe nun durch den Magen, respektive die Hände einer Metzgereifachverkäuferin oder ein Blumenfachgeschäft geht: Das reine Verliebtsein hält nicht lange.

In der „Süddeutschen Zeitung“ offenbarte eine Paartherapeutin, dass die Verliebtheitsphase nur etwa 18 Monate dauert. Das heißt, je nach Beginn hält sie höchstens für zwei Valentinstage. Danach muss man sich - so glauben es viele Psychologen - für die Aufrechterhaltung von einem Mindestmaß an Zuneigung bereits anstrengen. Denn die rosarote Brille wirkt nicht mehr, sodass die Romantik auf den Boden der Tatsachen fallen muss.

In der sich anschließenden Phase muss sogenannte Beziehungsarbeit geleistet werden. Dabei geht es im Prinzip darum, seinen Partner möglichst so nach dem eigenen Bilde zu formen, dass er fürderhin wenn nicht aus Verliebtheit, wenigstens aus Gewohnheit nicht mehr von der Seite weicht. Dann werden Valentinstage allmählich gegen silberne oder goldene Hochzeiten getauscht. Und wer Glück hat, ehelichte eine Metzgereifachverkäuferin, die Blumen mit Fleischkäswecken belohnt. (nyf)