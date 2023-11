Der Mensch neigt dazu, seine Umwelt zu vermüllen. Heimlich entsorgter Unrat steht regelmäßig als Nachricht in den Zeitungsspalten. Dabei gehört Müll weder an den Waldrand, noch aufs gedruckte Papier. Doch leider hat sich die Menschheit als wenig zimperlich erwiesen, wenn es um die Zerstörung des eigenen Lebensraumes geht. Was an der uralten Frage rüttelt, ob wir Vertreter der Gattung Homo Sapiens tatsächlich die Krone der Schöpfung sind oder die Krönung der Ahnungslosigkeit.

Wie gut, dass das Universum unendlich ist. Oder wenigstens so groß, dass wir eine ruinierte Erde in Zukunft vielleicht durch das Ausweichen auf Mond oder Mars wegstecken können. Obschon selbst der Weltraum längst nicht mehr frei ist von menschlichem Müll. Experten schätzen, dass in etwa 10.000 Tonnen Weltraumschrott auf den diversen Umlaufbahnen vor sich hin zirkulieren. Es gibt sogar Konstellationen, die es erlauben, diesen Schrott mit bloßem Augen von der Erde aus zu sehen. Er wird dann von Unkundigen gern mit Sternschnuppen verwechselt.

Mit dem Müll am Himmel ist es aber wie mit dem Unrat im Wald: Niemand will‘s gewesen sein ‐ und keiner macht es freiwillig weg. Eine regelmäßige Müllabfuhr haben weder die Esa noch die Nasa. Wie schön muss doch die Erde vom Mars aus betrachtet aussehen! So schön, dass man gar nicht von hier weg möchte. Es lohnt sich also immer noch, mal gescheit aufzuräumen. (nyf)