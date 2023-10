„Die Menschen sind mit 82 Jahren am glücklichsten“

Er spielte in mehr als 180 Film- und Fernsehproduktionen, er wurde als Schwabinger Lebenskünstler Tscharlie Häusler in der Serie „Münchner Geschichten“ bekannt, und er kommt am 12. Oktober zu den Filmtagen Oberschwaben nach Ravensburg: Schauspieler Günther Maria Halmer hat mit 80 Jahren viel erlebt. Warum er seine Gage nicht drücken lässt, lesen Sie hier.

Herr Halmer, Sie sind im Januar 80 Jahre alt geworden, deshalb ist die Frage gestattet: Wie geht’s Ihnen?

Ich höre nicht mehr so gut, sonst ist alles okay. Ich gehe dreimal die Woche ins Fitness, um den körperlichen Verfall aufzuhalten. Das mache ich seit Jahrzehnten. Aber mir ist schon bewusst, dass ich im Hochgebirge des Alters rumkraxle. Das, was vor mir liegt, ist überschaubar. Andererseits habe ich gerade gelesen, dass die Menschen mit 61 Jahren am klügsten sind und mit 82 am glücklichsten. Da wundert man sich, aber es ist erklärbar. Wer mit 82 noch gesund ist, hat keine Sorgen, ist nicht mehr ängstlich, sondern ein relativ freier Mensch. Deshalb, 82 will ich schon werden. (lacht)

Wenn Sie in überfüllten Zügen oder Bussen fahren: Stehen Menschen auf, um Ihnen den Platz anzubieten?

Jetzt haben Sie es aber mit meinem Alter, junger Mann …

Es geht um die Frage, ob die jüngere Generation der älteren den gleichen Respekt zollt wie vor der Jahrtausendwende.

Die Höflichkeit hat nachgelassen. Auf alle Fälle. Ich wurde so erzogen, bei einer Frau und bei älteren Menschen aufzustehen. Heute interessiert sich kein Mensch dafür, wie alt Sie sind. Momentan nehme ich das sogar als Kompliment. Als ich 70 war, ist mal eine 50-jährige Frau für mich aufgestanden. Da dachte ich: Oje, jetzt werde ich alt. Aber dass die Manieren schlechter geworden sind, ist leider so. Sagen darf man das anscheinend nicht. Man gilt ja schon als fast rechts, wenn man Manieren einfordern will.

Sie sind seit 1976 mit Ihrer Frau Claudia verheiratet, obwohl sie völlig andere Hobbies und Interessen hat. Wie funktioniert so etwas über all die Jahre?

Es ist im Alltag tatsächlich konträr. Ich mag Fußball, sie nicht. Sie mag klassische Musik, ich nicht. Sie geht ins Kunstmuseum, ich nicht. Unsere Ehe ist wie ein Puzzle. Da sind die Teile auch konträr zueinander, aber sie passen. Sie hat Dinge, die mir fehlen ‐ und umgekehrt.

Ihre Kinder leben in Berlin. Warum hat es Sie als einen der bekanntesten deutschen Schauspieler nie in die Hauptstadt gezogen?

Ich war auf der Falckenbergschule in München. Dann bei den Kammerspielen. Danach hat mich Helmut Dietl entdeckt. Damals war München das Zentrum der deutschen Filmindustrie. Es gab keinen Grund, nach Berlin zu ziehen. In Berlin war tote Hose, dort wurde nichts gedreht. Das ist heute anders. Ich drehe öfter in Berlin. Aber ich möchte dort nicht leben. Was soll ich da? Ich wohne in einem schönen Dorf mit einem Obstgarten.

Reden wir über die Schauspielerei. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob Sie eine Rolle annehmen?

Jetzt spreche ich mal aktiv über mein Alter. Es ist nicht so, dass die Drehbücher nur so reinfliegen. Das hat nichts mit mir zu tun. Einerseits werden nicht besonders viele Drehbücher für 80-Jährige geschrieben. Andererseits sehen es die Film-Versicherungen nicht so gerne, wenn 80-jährige Schauspieler mitspielen. Die Versicherung kostet Geld. Je älter man wird, desto höher wird die Versicherungssumme. Manchen Produktionen ist das zu teuer. Um ein trauriges Beispiel zu nennen: Ich habe den letzten Film mit Hannelore Elsner gedreht. Sie ist während des Films verstorben. Nicht nur, dass es traurig war ‐ es war auch finanziell ein riesiger Schaden. Man konnte nicht weiterdrehen. Man musste zusätzliche Gelder auftreiben und mit anderen Schauspielerinnen nachdrehen.

Ihre Schauspielkollegin Michaela May hat in der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt, dass bei vielen Filmen die Gagen teils um 20 Prozent reduziert werden. Ist das auch bei Filmen der Fall, in denen Sie mitspielen?

Nein. Wenn jemand bei mir versucht, die Gage zu drücken, hänge ich auf. Man versucht das tatsächlich bei den Kollegen, wie ich gehört habe. Bei mir war es einmal der Fall. Ich habe Nein gesagt und die Produktionsfirma musste in den sauren Apfel beißen. Das ist das Schöne am Alter: Ich kann Nein sagen. Ich muss nicht mehr nach Brot und Miete schauen. Ich kann aussuchen, ob ich eine Rolle spiele.

Sie haben mal gesagt, dass Ihre Kinder große Künstler wie Heinz Rühmann oder Inge Meysel nicht kennen. Ärgert es Sie, wenn heute von angeblichen „Stars“ im „Sommerhaus der Stars“ oder „Stars“ bei „DSDS“ gesprochen wird ‐ und die echten, großen Stars der Schauspielszene in Vergessenheit geraten?

Stars sind Leute, die beim Publikum oder in der Presse begehrt sind. Ein Star ist, wer beliebt und bekannt ist. Ob ich die toll finde oder nicht, ist egal. Wenn das Volk diese Stars will, ist es okay.

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie Netflix schauen?

Ich habe mir „The Crown“ angesehen. Auch eine Schachgeschichte. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das sind Welten in der Qualität. Es ist nicht so wie bei uns, wo Drehtage auf 21 reduziert sind. Bei uns wird deutlich preiswerter gedreht, viele Netflix-Produktionen sind teuer. Was mir dagegen sehr gut gefallen hat, ist „Babylon Berlin“. Eine ARD-Staffel auf höchstem Niveau. Aber auch sehr teuer.

Gibt es eine Rolle, die Sie noch spielen möchten?

Nein. Ich finde es spannend, ein Drehbuch zu bekommen und zu lesen, wie mich der Autor und der Regisseur sehen. Das schaut man sich an. Vielleicht sind manche Dinge, die auf mich zukommen, noch gar nicht geschrieben. Ich bin wunschlos glücklich. Ich sehe mein Leben als Wundertüte.

Man hat den Eindruck, dass Ihnen viele Rollen angeboten werden, in denen Sie einen alten, aber liebenswerten Grantler spielen. Ist das so?

Ja, das ist inzwischen mein Fach geworden. Früher war ich als Tscharlie in den „Münchner Geschichten“ der Luftikus. Inzwischen bietet man mir eher den Miesepeter an. Das ist okay. Im Film mit Senta Berger spiele ich auch einen Pessimisten im Leben.

Senta Berger ist das Stichwort. Bei den Filmtagen Oberschwaben wird der Kinofilm „Weißt du noch“ als Eröffnungsfilm gezeigt, in dem Sie neben Senta Berger die Hauptrolle besetzen. Sie kommen am 12. Oktober nach Ravensburg, um den Film vorzustellen. Warum sollte man den Streifen sehen?

Ich möchte einen Vergleich benutzen: In unserer Branche ist es das Schwie rigste, ein reines und sauberes Glas Wasser zu spielen. Ein Glas Rotweinsoße mit Sahne zu spielen ist einfach. Bezogen auf den Dreh mit Senta heißt das: Der Film ist authentisch, die Gefühle sind ehrlich, es gibt keine Mätzchen. Kein Schauspielerbarock, sondern ernsthaftes Spiele n. Deshalb glaube ich, dass der Film sehr gut ankommt. So lauten zumindest die Rückmeldungen. Wenn es mein letzter Film gewesen wäre, wäre es in Ordnung. Aber ich habe ja noch zwei gedreht seit dem.

