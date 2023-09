Die Beurteilung von Kunst ist spätestens seit der Entdeckung der Venus vom Hohlefels am Fuße der Schwäbischen Alb ein kontroverses Unterfangen. Bestimmt haben zur Zeit ihrer Entstehung die Experten des Jungpaläolithikums vor etwa 35.000 Jahren leidenschaftlich über die Figurine diskutiert, die ein bisschen an die Urform eines Michelin-Männchens erinnert. Heute weiß man freilich, dass die Darstellung für die damalige Zeit genial war. Leider ist der Name des oder der Künstlerin nicht überliefert. Weil man nicht mal genau weiß, ob die Leute damals überhaupt schon Namen trugen.

Einen Namen hat ein anderer Künstler schon, wenn auch keinen besonders guten: Jens Haaning. Der Däne stand gerade vor Gericht, weil ein Museum ihn verklagt hatte. Die Bestellung des Kunsttempels umfasste zwei Werke mit aufgeklebten, echten Kronen- und Euroscheinen. Das Museum überwies zum Kauf der Scheinchen rund 72.000 Euro. Haaning aber lieferte nur zwei leere Bilderrahmen und nannte sein Werk „Nimm das Geld und verschwinde!“.

Vor Gericht versuchte der Künstler die fehlende Kohle als Teil der kreativen Arbeit zu verkaufen. Womit sich der Richter für dumm verkauft sah ‐ und Haaning zur weitgehenden Rückzahlung des Geldes verurteilte. Keine Arbeit, kein Geld ‐ so lässt sich das Urteil zusammenfassen. Und was macht Haaning jetzt? Wir empfehlen eine Umschulung zum Finanzjongleur. (nyf)