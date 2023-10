Die Kontinente klumpen sich zusammen

Geologen wissen: Die Welt ist unablässig in Bewegung. Die Kontinente wandern, allerdings so langsam, dass wir das mit unserer begrenzten Lebensspanne gar nicht erst mitkriegen. Forscher haben in Modellen ausgerechnet, dass sich die Erdteile in ungefähr 250 Millionen Jahren zu einem zentralen Kontinent zusammengeballt haben werden. Womit es dann möglich wird, gemütlich mit dem Auto nach Neuseeland zu fahren. Oder mit dem Zug nach New York.

Was in der Berechnung nicht aufgelöst wird, ist die Frage, ob es in einer Viertelmilliarde Jahren überhaupt noch Autos oder Züge, geschweige denn Menschen geben wird, die in der Lage sind, zu reisen. Denn gemäß der Prognose wird es auf 92 Prozent der Erdoberfläche so ungemütlich sein, dass Säugetiere dort nicht überleben können. Aufgrund konstanter Temperaturen jenseits der 40 Grad Celsius und der damit verbundenen Wüstenbildung.

Eine echte Alternative dazu stellt der Mond jetzt auch nicht gerade dar. Denn auf dem Trabanten bewegt sich die Temperaturspanne heute schon zwischen plus 130 Grad und minus 170 Grad. Sympathischer wirkt da schon der Mars, wo es zwar mit minus 153 Grad wirklich saukalt werden kann. Mit 20 Grad in der Spitze allerdings auch so angenehm wie auf Mutter Erde im Altweibersommer. Nutzen wir also die angenehme Gegenwart ‐ 250 Millionen Jahre können schnell rum sein. (nyf)