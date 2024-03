Über die Generation Z wird derzeit viel gemosert. Gerne von älteren Leuten, die bis auf die Rentenbeiträge kaum ein gutes Haar an ihr lassen. Etwa weil sich die Generation Z unter anderem entschieden zu haben scheint, zu arbeiten, um zu leben. Und nicht umgekehrt. Zu dieser Haltung kann man freilich stehen wie man will. Aber genauso wie man sowieso nie irgendwen aus einer Gruppe über einen Kamm mit sämtlichen anderen scheren kann, sind deutlich verkürzte Zuschreibungen für ganze Generationen noch viel weniger statthaft.

Auch nicht für zwei junge Burschen von zarten 17 Jahren, die neulich in Oberbayern ein abenteuerliches Unternehmen in Angriff genommen haben. Und zwar spannten die beiden - gar nicht faul - die Kordel eines Turnbeutels zwischen zwei Motorroller, damit der eine den anderen abschleppe. Soweit, so kreativ. Allerdings kam ihnen auf ihrer Fahrt von München nach Ingolstadt eine Polizeistreife in die Quere, die nicht schlecht staunte. Zumal sich herausstellte, dass keiner der beiden Jungs im Besitz eines gültigen Führerscheins ist und sie nicht nachweisen konnten, dass ihnen die Gefährte überhaupt gehören. Daher hagelt es jetzt - wie im Polizeibericht zu lesen - jede Menge Anzeigen.

Das eigentlich Faszinierende an der Nachricht ist aber nicht die Frage, wie pfiffig die zwei Vertreter der Generation Z sind. Sondern die enorme Zugfestigkeit von Turnbeutel-Kordeln. (nyf)