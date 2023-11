Neues aus Neuseeland: Dort lebt, wenn der geneigte Tierfreund der Einschätzung vom anderen Ende der Welt Glauben schenken mag, der tolls-te Vogel überhaupt. Jedenfalls hatte die in Wellington ansässige Tierschutzorganisation Forest and Bird anlässlich ihres 100. Gründungsjubiläums zur Wahl des „Vogel des Jahrhunderts“ aufgerufen. Wider Erwarten lag am Ende der Abstimmung nicht der als Nationalsymbol geltende Kiwi vorne. Der Laufvogel wurde von einem Haubentaucher überflügelt, der den tollen Namen Puteketeke trägt.

Weltweit wurde für das Tier mit den leuchtenden Wangenfedern getrommelt ‐ in US-Talkshows und auf Plakaten in Paris und Tokio. Warum der Hype? Vielleicht wegen des irren Balzverhaltens? Die Vögel schütteln hierbei heftig die Köpfe, spreizen die Federhaube und recken die Hälse. Wobei ähnliches Verhalten auch hierzulande bei schrägen Vögeln zu beobachten ist ‐ in Clubs oder Discos. Puteketeke punktet aber auch mit der Pinguin-Pose: Durch schnelles Paddeln mit den Füßen erhebt sich der Vogel senkrecht aus dem kühlen Nass. Das können ansonsten nur topfitte Wasserballer.

Dennoch bleibt eine Frage offen: Ist es nicht abgehoben, bereits 2023 den „Vogel des Jahrhunderts“ zu küren? Da dürften doch noch einige ornithologische Sensationen reinflattern. Zweifel sind somit angebracht. Nicht, dass sich die Meldung vom Haubentaucher als Ente erweist. (jos)