Kaum jemand kennt sie unter ihrem richtigen Namen, doch als „Dschungelkind“ wurde sie weltberühmt. Sabine Kuegler wuchs mit ihrer Familie bei den Fayu auf, einem Volk, das ohne Kontakt mit der Außenwelt im Dschungel von Indonesien lebte. Mit 17 Jahren kam sie auf ein Internat am Genfersee. Über ihr Leben in zwei Kulturen und ihre Anpassungsschwierigkeiten hat sie den Weltbestseller „Dschungelkind“ geschrieben. Jetzt erscheint ihr neues Buch „Ich schwimme nicht mehr dort, wo die Krokodile sind.“

Frau Kuegler, warum sind Sie 2012 in den Dschungel zurückgekehrt?

Ich bin schwer erkrankt. Ich war erschöpft, mir brannten die Knochen, ich hatte Fieber, ich konnte vor Schmerzen nicht mehr richtig denken, es war, als wäre mein ganzer Körper gelähmt. Ich bin von einem Arzt zum anderen gegangen. Das Tropeninstitut vermutete schließlich, dass ich mir im Dschungel einen unbekannten tropischen Parasiten eingefangen hatte. Die Ärzte verschrieben mir Antibiotikum, aber es brachte nichts.

Niemand konnte Ihnen helfen?

Nein. Man sagte mir, dass man nichts mehr für mich machen könne. Zudem würde die Suche nach einem Heilmittel wahrscheinlich so lange dauern, dass ich es nicht überleben würde. Die Schulmedizin hatte mich aufgegeben. Aber ich habe mir gedacht: Ich darf nicht sterben, ich habe vier Kinder!

Was haben Sie gemacht, nachdem die Schulmedizin Sie aufgegeben hatte?

Ich habe mir gesagt: Wenn ich mir die Krankheit im Urwald eingefangen habe, kann ich nur noch bei den Stämmen im Urwald jemanden finden, der die Krankheit und ein entsprechendes Heilmittel kennt. Ich wusste, es war meine letzte Überlebenschance. Trotzdem war es die schwerste Entscheidung meines Lebens.

Warum?

Weil ich meine Kinder nicht mitnehmen konnte und nicht wusste, ob ich sie wiedersehen würde.

Was haben Sie mit Ihren Kindern gemacht?

Ich habe sie zu ihren Vätern gebracht. Sie wussten, dass ich krank bin, aber sie wussten nicht, dass ich sterben und nie wieder zurückkommen könnte.

Wie haben Sie im Dschungel ein unbekanntes Heilmittel für eine unbekannte Krankheit gesucht?

Ich hatte das große Glück, dass mein guter Freund Micky Häuptling eines Stammes in Papua-Neuguinea ist und sich gut mit traditioneller Medizin auskennt. Mit ihm bin ich zu Fuß, mit dem Einbaum und kleinen Flugzeugen in die abgelegensten Winkel des Dschungels gereist. Wir haben allen Menschen, die sich mit traditioneller Medizin auskennen, von meinen Symptomen erzählt. Ich war so verzweifelt, dass ich alles geschluckt habe. Manchmal wurden die Symptome davon kurzfristig besser, doch irgendwann kehrten sie stets zurück. Nach vier Jahren habe ich zu Micky gesagt: Ich probiere noch ein einziges Mittel. Und wenn es dann nicht funktioniert, gehe ich zum Sterben zurück zu meinen Kindern.

Aber Sie sind nicht zum Sterben zurückgekehrt ...

Nein. Ganz am Anfang unserer Suche haben wir in Papua-Neuguinea einen Mann kennengelernt, der jahrelang nicht aufgehört hat, nach einem Heilmittel für mich zu suchen. Schließlich hat er einen Medizinmann gefunden, der behauptete zu wissen, wie man meine Krankheit mit dem Saft aus den Rinden von zwei sehr seltenen Bäumen heilen kann.

Was ist passiert, als Sie den Extrakt eingenommen haben?

Ich wäre fast gestorben. Ich hatte unerträgliche Schmerzen und hohes Fieber und musste mich ständig übergeben. Die Medizin war ein Gift, das das abgetötet hat, was seit Jahren in meinem Körper wütete.

Hat das Gift gewirkt?

Ja. Ich bin tatsächlich geheilt. Ich hatte seitdem nie wieder Symptome.

Sie haben als Kind im Dschungel die Jagd mit Pfeil und Bogen gelernt. Nach Ihrer Heilung erwachte Ihr Jagdtrieb wieder. Sie schreiben: „Ich wollte wieder töten. Ich wollte spüren, wie das Leben einen Körper verlässt. Der Drang zu töten wurde übermächtig. Ich konnte Blut riechen, ich konnte es schmecken. Ein intensiver Rausch erfasste Geist und Körper.“ Macht dieser Jagdtrieb Sie gefährlich?

Nein, ich habe gelernt, diesen Trieb zu kontrollieren.

Als Sie geheilt waren, wollten Sie zunächst im Dschungel bleiben. Sie schreiben, dass Sie bereit waren, dafür das Einzige aufzugeben, was Ihnen noch geblieben war: Ihre Kinder.

Ja, ich war nach fast fünf Jahren im Dschungel so tief in das Stammessystem versunken, dass ich meine eigene Identität, mit allem was dazugehört ‐ auch meine eigenen Kinder ‐ fast aufgegeben hatte. Ich hatte mich komplett verloren.

Haben Ihre Kinder Ihnen verziehen?

Natürlich war es für meine Kinder nicht immer leicht, eine Mutter zu haben, die so anders ist als andere Mütter, aber dafür lieben sie mich auch. Ich habe sehr enge und gute Beziehungen zu ihnen.

Warum haben Sie den Dschungel schließlich doch noch verlassen?

Mein Freund Micky hat mir sehr nachdrücklich klargemacht, dass das Stammesleben im Dschungel nach meiner Heilung für mich nur eine Flucht vor meinem Leben im Westen war, das mir so viel Angst machte. Und er hat mich an meine Verantwortung für meine Kinder erinnert.

Als er Sie zur Rede stellte, haben Sie sich Pfeil und Bogen geschnappt, „Ich bringe Dich um!“ gebrüllt, auf ihn geschossen und ihn verletzt. Macht Ihre Kritikunfähigkeit und Unbeherrschtheit Sie für eine Gefahr für die Gesellschaft?

Nein, ich habe derartiges hier nie verspürt. In der extremen Situation damals habe ich aus purer Angst gehandelt.

Im Westen wären Sie im Gefängnis gelandet, wenn Sie auf einen Menschen geschossen hätten. Sind Sie je bestraft worden?

Erstens wollte ich Micky nicht töten, sonst hätte ich anders gezielt. Und zweitens mussten wir den Stamm verlassen. Das ist die härteste Strafe, die ein Stammesmitglied bekommen kann.

Sie schreiben, dass Sie im Westen Fehler gemacht haben, weil Ihnen ein innerer Kompass fehlte. Welche Fehler haben Sie begangen?

Ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Ich habe die falschen ‐ oder noch schlimmer ‐ gar keine Entscheidungen getroffen. Ich habe jahrzehntelang nicht geplant. Wenn man bei einem Stamm im Dschungel lebt, geht das vielleicht. Der Stamm nimmt einem viele Entscheidungen ab. Im Westen geht das nicht.

Was ist so schlimm daran, keinen Plan zu haben?

Weil ich nie geplant habe, sind mir immer wieder Sachen passiert. Ich habe nur reagiert, nie von mir aus agiert. Ich hatte überhaupt keine Kontrolle über mein Leben. Es war, als säße ich in einem Boot im Ozean ohne Ruder und Steuer. Die Stürme haben mich von rechts nach links geschmissen. Man braucht im Leben Steuer und Ruder. Das Verständnis der Kultur, in der man lebt, sind Steuer und Ruder. Fehlt einem das Verständnis für die Kultur, ist man verloren. Ich war lange verloren. Als ich in den Dschungel zurückkehrte, verschwand meine Zerrissenheit, ich hatte endlich wieder das Gefühl, atmen zu können, weil die Menschen dort dachten und fühlten wie ich und mich verstanden. Gleichzeitig habe ich begriffen, was mich nach vielen Jahren im Westen von ihnen trennte. So erkannte ich, wer ich wirklich bin und dass ich beide Kulturen in mir trage. Das gab mir die Möglichkeit, endlich erwachsen zu werden. Ich habe begriffen, wie es mir gelingen könne, mich in die westliche Kultur zu integrieren, ohne meine Dschungelidentität dafür komplett aufgeben zu müssen.

Haben Sie manchmal Heimweh nach dem Dschungel?

Nur noch ganz selten. Ich habe jahrzehntelang nur mit dem Gedanken gelebt: Ich muss zurück in den Dschungel. Heute habe ich mich damit abgefunden, dass ich nicht mehr im Dschungel leben werde. Ich habe verstanden: Man muss die Vergangenheit loslassen, um voranzukommen.

