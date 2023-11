Längere Strafen für Mörder und Vergewaltiger, mehr Förderung von Öl und Gas aus der Nordsee, besserer Mieterschutz ‐ die konservative Regierung von Premier Rishi Sunak hat am Mittwoch ihr Programm fürs kommende Jahr vorgelegt. Die Deklaration wurde als „King’s Speech“ von Charles III. vorgetragen, der traditionsgemäß die neue Parlamentssession eröffnete.

Was macht der König im Parlament?

Der ungeschriebenen, über Jahrhunderte entstandenen britischen Verfassung zufolge handelt „die Regierung Seiner Majestät“ im Auftrag der Krone. Nominell bestand die 11-minütige Rede also aus Absichtserklärungen des Monarchen, der diese an seine Regierung delegiert. In Wirklichkeit war jedes Komma vorab von der Downing Street abgesegnet, auch die Erinnerung an Queen Elizabeth II, „meine geliebte Mutter“, mit der das Schriftstück begann.

Als Thronfolger hatte Charles vor anderthalb Jahren die Regierungserklärung, damals noch als „Queen’s Speech“ erstmals vorgetragen, weil die Königin erkrankt war; sie starb im September 2022. Anders als damals, wo der Prinz in Uniform neben einem Stuhl mit der imperialen Staatskrone saß, trug der 74-jährige König nun das schwere Utensil auf dem Kopf und den prächtigen Purpurmantel um die Schultern. Seine Gattin Camilla, 76, nahm auf dem Thron daneben Platz ‐ die erste Gelegenheit seit 1950, dass König und Königin gemeinsam zur Parlamentseröffnung erschienen. Im Jahr darauf war der damalige Monarch George VI krankheitshalber verhindert, schon 1952 folgte ihm seine damals 25-jährige Tochter Elizabeth nach, deren Mann Philip sich mit dem Titel des Prinzgemahls zufriedengeben musste.

Wie es der Tradition entspricht, reiste das Königspaar in einer goldverzierten Kutsche vom Buckingham-Palast ins Parlament von Westminster, unter klingendem Spiel begleitet von Hunderten von Soldaten zu Pferd. Zu Tausenden von Schaulustigen, die das Spektakel in der Londoner Novembersonne genossen, gesellten sich im Regierungsviertel Whitehall auch Mitglieder der Lobbygruppe „Republic“. Sie wandten sich dagegen, „die schlimmsten, undemokratischen Aspekte unseres politischen Systems“ zu feiern, wie ein Sprecher sagte. Die friedlichen Demonstranten trugen Plakate mit Slogans wie „Not my King“ (nicht mein König) und blieben, anders als bei Charles‘ Krönung im Mai, von der Polizei unbehelligt.

Welche Gesetzesvorhaben schlagen Sunak und seine Minister vor?

Das Programm umfasst 21 Projekte, von denen 16 in der Rede zur Sprache kamen. Dazu gehört die Einführung von lebenslangen Freiheitsstrafen ohne jede Chance auf vorzeitige Entlassung für Sexualmörder, Vergewaltiger und Terroristen. Der Verkauf von Zigaretten an alle jungen Briten, die heute 14 Jahre oder jünger sind, wird für alle Zukunft verboten, auch der Konsum von E-Zigaretten erschwert. Geplant sind bessere Regeln für fahrerlose Autos und neue internationale Absprachen zur Regulierung künstlicher Intelligenz.

Seit langem angekündigt war auch die Vergabe neuer Lizenzen zur Förderung von Gas und Öl aus der Nordsee. Anders als aufgeregte Spekulationen vorab vermuten ließen, blieb der Ton des Königs auch an dieser Stelle völlig neutral, wenn das Vorhaben auch seiner eigenen Überzeugung zuwiderlaufen dürfte. Als Prinz hatte sich Charles Jahrzehnte lang für die Umwelt und besseren Klimaschutz eingesetzt; die Rolle als Staatsoberhaupt zwingt ihn zur Neutralität in politischen Streitfragen.

Wie viel von Sunaks Programm wird Realität?

„Der Regierung geht die Puste aus“, glaubt Labour-Oppositionschef Keir Starmer. Sunak räume zwar ein, dass das Land eine Erneuerung brauche, aber: „Diese Regierung kann sie nicht leisten.“ Tatsächlich hat der Premierminister mehr mit der Befriedung seiner rebellischen Fraktion zu tun als mit „dauerhaften Entscheidungen“, die in der Rede achtmal beschworen wurden. Viele Vorhaben dürften auch an praktischen Problemen scheitern. So sind die Gefängnisse des Landes schon jetzt total überfüllt, längere Haftzeiten könnten die Strafjustiz zum Kollaps bringen.

Was war der lustigste Moment?

Bei früheren Gelegenheiten hatten Unterhaus-Abgeordnete um die besten Plätze gerangelt, oder der Lordkanzler verfing sich stolpernd in seiner Robe. Diesmal verlief äußerlich alles glatt. Immerhin brachte die Rede selbst eine hübsche Situationskomik mit sich: Mit todernster Miene versprach der Monarch, „seine“ Regierung werde ein Gesetz zur besseren Regulierung von Fahrradtaxis vorlegen. Ob Charles wohl gelegentlich im dichten Londoner Verkehr hinter den grellbunten, mit plärrenden Lautsprechern versehenen Vehikeln feststeckt?

Keineswegs, erläuterte ein Regierungssprecher: Die Gesetzgebung werde den entsprechenden Kommunalbehörden das Werkzeug in die Hand geben, um ausbeuterischen Zweiradlern das Handwerk zu legen. Vergangenen Juli erleichterte ein Zweiradtaxler eine Touristin in London um 460 Pfund (530 Euro) für eine siebenminütige Fahrt durch die Metropole.