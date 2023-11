Wenn die Rede von schiefen Türmen ist, fällt sogleich der Name der gekrümmten Architektur von Pisa. Ihre Krümmung ist eine echte Weltberühmtheit und wenn man zu lange vor dem Ding steht, könnte einem sogar ein bisschen schlecht werden. Vor allem solchen Naturen, deren Ordnungssinn nur Geraden oder rechte Winkel zulässt. Der schiefe Turm von Pisa ist fast so berühmt wie der Eifelturm in Paris, obwohl Letzterer von geradezu langweiliger Symmetrie ist.

Aufgrund der ungeheuerlichen Berühmtheit des Gebäudes in Pisa vergisst man, dass auch andere Städte Baumeister hatten, die von Statik so viel Ahnung besaßen wie eine Kuh vom Stabhochsprung. Zu nennen wäre das norditalienische Bologna. Die Stadt machte jüngst Schlagzeilen, weil der dortige schiefe Turm ‐ genannt Garisenda ‐ merkwürdig schwankt. Und es gibt nicht wenige Bologneser, die fürchten, dass ihnen der international weitgehend unbekannte Turm bald vor die Füße fallen könnte.

Noch unbekannter als der schiefe Turm von Bologna ist der schiefe Turm der hessischen Stadt Korbach. Dieser gehört zur katholischen Nikolai-Kirche. Er weist an der Spitze eine schöne Krümmung auf, was die Weltöffentlichkeit bislang nicht in größere Aufregung versetzte. Experten für schiefe Türme gehen davon aus, dass Korbach nur nachhaltig an Bedeutung gewönne, sollten die Türme von Pisa und Bologna zusammenbrechen. (nyf)