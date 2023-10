Was heißt eigentlich Strafzettel auf Französisch? Knollé? Entschuldigung für den Flachwitz. Nein, so ein Knöllchen heißt bei unseren geschätzten Nachbarn hochoffziell le procès-verbal de contravention, kurz P.-V. oder auch la contravention. Klingt, wie so viele Worte in dieser schönen Sprache, besser als es tatsächlich ist. Am Ende bleibt es ein kostspieliges Ärgernis, wenn es geblitzt hat. Und höchstwahrscheinlich dürfte es jenen Autofahrern, die am Montagnachmittag auf der RD 120 im Süden Frankreichs erwischt wurden, auch herzlich egal sein, dass sie von ihrem Regierungschef höchstselbst überführt wurden.

Emmanuel Macron ließ es sich nämlich nicht nehmen, in der Nähe des 450-Seelen-Örtchens Villeton am Straßenrand zur Überwachungskamera zu greifen und höchstselbst zu kontrollieren. Emmanuel Macron irgendwo in der Pampa auf den Spuren seines Landsmannes Louis de Funès, des wohl berühmtesten französischem Gendarms, jenem von St. Tropez? Nein? Doch! Ooooh! Von wegen! Monsieur le Président hat jedenfalls keine Nudisten gejagt wie Klamauk-Experte de Funès. Er hat mit Stil geblitzt ‐ im Anzug und mit Krawatte. Schließlich sollen die Bürger ja auch Manschetten vor ihm haben.

Die nackte Wahrheit liegt bei den Rasern von Villeton bald im Briefkasten: P.-V. ‐ oder, weil es so gut klingt: la contravention. Und zwar direkt vom Präsidenten. Macht es aber auch nicht besser. Malheur bleibt Malheur. (jos)