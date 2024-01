Nun ist es so weit: Die Welt ist endgültig aus den Fugen! Am Montag hat Nauru seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen! Nauru? Nun ja, ein schluckarmes Inselchen mitten in den Weiten des Pazifiks: 5600 Kilometer südöstlich von Taiwan gelegen, 11.550 Einwohner auf 21,1 Quadratkilometern. Es gibt einen öffentlichen Strand - und laut Google Maps mindestens zwei chinesische Restaurants. Vielleicht hat die faustdicke Krise der beiden Länder ja entweder im Fortuna Cantonese oder im Praises Restaurant ihren Anfang genommen.

Wer weiß, wer welche Gaststätte betreibt? Eine ein Xi-treuer Festland-Chinese und eine ein abtrüniger Taiwanese? Vielleicht hat sich Naurus amtierender Regierungschef dann dort beim Genuss von Gericht Nummer 45 oder 67 verschluckt. Oder die süß-saure Suppe war zu scharf. Oder im Glückskeks stand: „Mische ein bißchen Torheit in dein ernsthaftes Tun und Trachten. Albernheiten im rechten Moment sind etwas Köstliches.“ Aber keiner weiß es. Wir auch nicht. Gewiss sind die Speisen beider Lokalitäten vom allerfeinsten - und vielmehr hat Peking gehörigen finanziellen Anteil daran, dass Nauru die Stäbchen über das widerspenstige Taiwan gebrochen hat. Aber das weiß natürlich auch keiner. Jedenfalls sagt Peking, Naurus Entschluss zeige, „dass das Ein-China-Prinzip dem Willen des Volkes und dem Trend der Zeit entspricht“. Da schau an. Oder: Quod erat demonstrandum. (jos)