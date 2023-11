Denzel Washington: „Meine Frau hält alles zusammen“

Oscarpreisträger Denzel Washington (68, „Training Day») wird nach eigenen Worten von seiner Frau Pauletta (73) weitgehend von den Thanksgiving-Vorbereitungen ausgeschlossen. „Ich mache in der Küche nichts anderes, als zu essen“, gestand der Hollywoodstar in dem Podcast „Let's Go!“. „Sie hat mich da rausgeschmissen.“

Sie hätten für ihre vielen Gäste zum US-Feiertag am Donnerstag den langen Tisch rausgestellt, schilderte der Schauspieler, der seit 40 Jahren mit seiner Frau verheiratet ist und mit ihr vier gemeinsame Kinder hat. „Sie hat mir erzählt, dass sie heute früh eine elf-stündige Diskussion hatte, weil die ihr einen Truthahn in der falschen Größe oder so gebracht haben.“ Pauletta habe daraufhin wohl noch einen weiteren Truthahn besorgen müssen.

„Ich bin dankbar und über alle Maßen gesegnet mit der großartigsten Frau der Welt“, schwärmte Washington. Pauletta sei nicht nur eine großartige Ehefrau und Mutter, ergänzte er, „sondern sie hält alles zusammen“.