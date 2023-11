1. Zurechtschneiden

Als Erstes wird geschnippelt: Ihr schneidet zunächst den Boden des Tetrapaks heraus, um für alle weiteren Bastelschritte in den Tetrapak hineingreifen zu können. Dann geht es an die Fenster. Zwei runde Fenster an der linken und rechten Seite sowie ein kleines Fenster vorn am Cockpit. Aus dem zweiten Tetrapak schneidet ihr nun zwei Flügelchen aus, aus dem Eierkarton die Spitze.