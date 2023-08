Es war ein stiller, von der Weltöffentlichkeit nahezu unbemerkter Geburtstag: Die Lavalampe ist 60 geworden. Das kegelförmige Ding mit seiner hypnotischen Wirkung kam 1963 auf den Lampenmarkt. Das Original hieß „Astro Lamp“ und wurde in Südengland produziert. Auch heute noch werden die dort hergestellt. Ohne sie wären psychedelische Zustände wie von den Hippies angestrebt kaum oder nur erheblich schwerer möglich gewesen. Wenn die Musik der Beatles oder die Gitarrenklänge von Jimi Hendrix für den Sound der 1960er–Jahre stehen, so steht das fluide Innenleben der Lavalampe für die Optik jener Epoche.

Viel ist nicht bekannt, über die Zusammensetzung des schwimmenden Innenlebens der Lampe. In einer Grundmasse aus Wasser bewegen sich Blasen aus Wachs. Warum sie sich überhaupt bewegen, liegt an der Physik. Sinkt das Wachs zu Boden, wird es dort leicht erhitzt, wodurch es wieder nach oben steigt. Der stetige Wechsel von Abkühlung und Erhitzung bringt also Leben in die Lampe — und die Fantasie jener Leute, die ihren Blick wie gebannt nicht mehr von ihr abwenden können.

Man kann das Modell „Astro Lamp“ übrigens heute noch bei der englischen Firma kaufen. Sie kostet 110 Euro und ist in neun verschiedenen Farbvariationen lieferbar. Der Hersteller verspricht, bis zum heutigen Tag Ersatzteile für die Lampen von damals zu liefern. Damit die 1960er nie so ganz zu Ende gehen. (nyf)