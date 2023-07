Beim Thema Extremsport kommt es regelmäßig zu Missverständnis, weil verschiedene Menschen ganz verschiedenen Dinge darunter verstehen. Wer schon einmal eine sechsstündige Schach–Partie verfolgt hat, wird diesen Denksport ohne Zögern die Kategorie „Extrem“ einsortieren. Ähnliches gilt für konditionell exzellent trainierte Feierabendbiertrinker, die es schaffen, in der kurze Zeitspannen zwischen Abendbrot und Nachtschlaf sieben Weizen in sich hineinzuschütten. Ohne auch nur zu beben. Kunst– oder Reckturnern nicht unähnlich, die nach einer höchst komplizierten Übung ohne den geringsten Wackler zurück in den Stand landen.

Gemeinhin werden Sportarten dann als extrem bezeichnet, wenn die Ausübenden an die äußersten Grenzen körperlicher und mentaler Belastung gehen. Dazu zählen Schwimmen, Laufen und Radfahren auf Langstrecken. Downhill–Biking gehört ebenfalls dazu. Dabei stürzen sich Leute fast pfeilgerade mit ihren Mountainbikes einen Hang hinunter. Wenn sie dabei stürzen, nützt oft der schönste Helm nichts mehr, weil nach einem Sturz kein intakter Kopf mehr zu finden ist, über den sich ein solcher stülpen ließe.

Sportpsychologen glauben, dass Extremsportler nach dem Nervenkitzel suchen. Extremsportler sind damit so etwas wie das Lametta der Leistungsgesellschaft. Allen, die es gemütlicher mögen, raten wir, beim Weizenbier zu bleiben. Notfalls alkoholfrei. (nyf)