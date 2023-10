Mit Diebstahl kennen sich Gesellschaften und ihre Behörden aus: Jemand klaut was, man verurteilt die Untat und der Schuldige bekommt seine gerechte Strafe. Was aber, wenn jemand statt zu stehlen, etwas bringt? Ist das dann das Gegenteil von Diebstahl? Bringstahl? Oder Geschenkstahl? Und wie heißt dann das Gegenteil von Diebesgut? Diebesschlecht?

Die Macher einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn standen kurzzeitig vor solchen Fragen. Denn als die aktuelle Schau zum Thema „Wer wir sind“ zu Ende ging, zählte die Kuratorin plötzlich ein Bild mehr, als zu Anfang aufgehängt worden war. Das ominöse Gemälde muss also jemand hineingeschmuggelt und heimlich aufgehängt haben. Der Aufruf, sich doch zu melden, blieb zunächst von dem oder der Künstlerin ungehört. Und so rätselte halb Bonn, wer so was gemacht haben könnte.

Das Bild zeigt eine Frau im Halbprofil mit langen Haaren. Der kräftig gepinselte Hintergrund ist mint-grün. Ganz entfernt erinnert es an die Kunst von Frida Kahlo. Die Studentin Danai Emmanouilidis bekannte sich schließlich zu ihrem Werk. Mit doppelseitigem Klebeband habe sie das Werk einfach an die Wand gebabbt. Mehr als sechs Wochen lang ist niemand auf die Idee gekommen, dass das Gemälde da eigentlich nicht hingehört. In der Kunst, heißt es, ist vieles, wenn nicht alles, nur geklaut. Das kann man Frau Emmanouilidis aber wirklich nicht nachsagen. (nyf)