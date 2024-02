Die internationale Verpackungsindustrie kann noch so lange forschen - so einen genialen Behälter wie ein Hühnerei wird sie trotzdem nicht zustande bringen. Selbst wenn sie es 1700 Jahre lang versucht. So lange hat nämlich das - allerhöchstwahrscheinlich vom Huhn stammende - Ei von Aylesbury überdauert. Bis es neulich eine Gruppe von Archäologen nahe der südenglischen Stadt ausgegraben hat. Von außen sieht es grünlich aus, ist aber ansonsten völlig intakt.

Es stammt aus einer römischen Siedlung, wo es wohl seinerzeit als Grabbeilage eines wohlhabenden Mannes diente, der vielleicht Tulius Keuchhustus oder Lucius Nichtsalsverdruss geheißen haben mag. Die alten Römer aßen offenbar gerne Rührei auf ihrer letzten Reise durch den Hades. Beim CT-Scan stellte sich dann sogar heraus, dass im Innern des Eis tatsächlich noch Flüssigkeit ist. Und oh Wunder: Die Forschende gehen davon aus, dass es sich dabei um Eiweiß und Dotter handelt, nicht mehr ganz taufrisch. Leider fehlen zur näheren Bestimmung auf der Schale sowohl Mindesthaltbarkeitsdatum als auch der Erzeugercode sowie die Haltungsform.

Die Wissenschaftler erhoffen sich bei weiteren Untersuchen trotzdem neue Erkenntnisse über Haltung und Futter von Hühnern in römischen Siedlungen. Immerhin kann man sich leicht denken, was mit den Hühnern am Ende ihres Lebenszyklus passiert ist: Sie landeten im Römertopf. (nyf)