uch wenn uns die Sommersonne merkwürdigerweise sogar jetzt im Oktober noch lacht ‐ die Ferien sind längst vorbei. Damit hat Millionen von Schüler der Ernst des Lebens wieder. Und manche Lehrer debattieren Eigenartiges: Es gibt unter ihnen Menschen, denen der Aufzug ihre Schülerinnen und Schüler nicht gefällt. Insbesondere der sogenannte „Schlabberlook“ erregt den Unwillen so manches Oberstudienrates.

Diese halten oft durch das Tragen eines hellblauen Hemds unter einem Pullover mit V-Ausschnitt am modischen Ideal der 1970er-Jahre fest ‐ präzise gebügelte, graue Bundfaltenhose inklusive. Dabei ist zumindest farblich der Abstand zur Schülerschaft nicht so gravierend. Sind doch Jogginghosen, die den Vorzug unschlagbarer Bequemlichkeit bieten, ebenfalls meistens grau. Gebügelt werden müssen sie allerdings nicht.

Die Forderung, Schüler sollten „anständig gekleidet“ in der Schule erscheinen, ist auch kein geeignetes Mittel, die Leistungen in Mathe, Deutsch oder Englisch nachhaltig zu verbessern. Denn womöglich wirkt sich der Wechsel von Schlabberhose zu Bundfaltenhose negativ auf die Blutzirkulation im Körper und somit auf die Denkfähigkeit aus. Das kann freilich niemand wollen, wenn man sich die deprimierenden Werte der wiederkehrenden PISA-Studien anschaut. Nicht der schlabbrige Look ist demnach das Problem, sondern ein schlabbriges Bildungssystem. (nyf)