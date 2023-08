Seit 2015 wird jedes Jahr zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August die größte Schweizer Fahne an der Nordwand des Säntis ausgerollt. Doch in diesem Jahr bleibt der Felshang nackt. Der Grund: Das stürmische Wetter.

80 mal 80 Meter große rote Fahne mit dem weißen Kreuz ist an guten Tagen sonst bis nach Wangen sichtbar. In diesem Jahr muss sie allerdings am Boden bleiben, wie Schweizer Medien berichten. Die Säntis-Schwebebahn AG, die Heimgartner Fahnen AG und die Geo-Höhenarbeit AG hatten auf die PR-Aktion verzichtet. Das Anbringen und Ausrollen der Fahne wäre für die 25 Höhenarbeiter zu gefährlich gewesen.

Böen stellen zu hohes Sicherheitsrisiko dar

Am Montag, an dem die notwendigen Vorbereitungen stattfinden, waren Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde angekündigt: Zu viel, um die 700 Kilogramm schwere Fahne in 900 Metern Höhe anzubringen. Erschwerend kam hinzu, dass aufgrund des Wetters das Einholen und Abtransportieren der Flagge erst einige Tage später möglich gewesen wäre.

Stattdessen blieb die Nationalflagge also am Boden und wurde am Montag dort eingeschnürt von Interessierten betrachtet. Logisch, schließlich macht die "Fahnenwurst", wie sie von Sarah Bösch bezeichnet wird, auch eingerollt einiges her.

Immer wieder Ärger mit der Fahne

Wie die Marketingleiterin der Säntis-Schwebebahn auf Anfrage der "Schwäbischen Zeitung" mitteilt, war die Besichtigung der besonderen "Wurst" nur für kurze Zeit möglich. Am heutigen Nationalfeiertag macht der Regen dem Ganzen ein Strich durch die Rechnung.

Schon 2021 konnte die Fahne nicht aufgehängt werden. Damals verunmöglichte allerdings vor allem der Nebel die Befestigung am Nordhang des Säntis, genau wie im Jahr 2019.

Auch in den Jahren 2016 und 2017 gab es Probleme. Damals riss die Fahne und musste jeweils aufwendig repariert werden.