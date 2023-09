Die Schweiz hat ein Crack-Problem: Konsum der Droge explodiert regelrecht

Die Schweiz hat ein wachsendes Crack–Problem, vor allem in der internationalen Grenzstadt Genf. Schon im vergangenen Jahr sind die Nutzerzahlen explodiert, wie die Organisation Sucht Schweiz berichtet.

In diesem Sommer sind besonders viele Drogenkonsumentinnen und -konsumenten in Parks und auf der Straße zu sehen. Ursache sind unter anderem neue und billige Produkte, wie Frank Zobel von Sucht Schweiz am Freitag im Rundfunk SRF sagte. Das Crack–Angebot sei in Genf offenbar außer Kontrolle, berichtete Sucht Schweiz im Frühjahr.

Crack ist Kokain zum Rauchen. Es bekommt durch einen chemischen Prozess eine intensivere, aber auch kurzlebigere Wirkung. Die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit sei bei Crack sehr groß. Nutzer essen, trinken und schlafen oft kaum noch. Das führt zu Aggressivität.

Crack-Konsum schnellt in die Höhe

Die Anlaufstelle für Konsumenten am Bahnhof in Genf wurde wegen wachsender Gewalt im Juli zeitweise geschlossen. Der Verkauf von Cracksteinen, die für eine Inhalation reichen und umgerechnet rund zehn Euro kosten, explodiert seit 2021. Bei der Drogenanlaufstelle „Quai 9“ ist der Anteil der Crackkonsumenten von rund 25 Prozent im Jahr 2020 auf 62 Prozent 2022 hochgeschnellt.

Genf ist europäischer Sitz der Vereinten Nationen mit hunderten UN– und Nichtregierungsorganisationen. Der Kanton Genf ist etwa so groß ist Erfurt, dort leben eine halbe Million Menschen, davon mehr als 40 Prozent Ausländer aus mehr als 190 Ländern.

Genf ist auch Zentrum für Privatbankiers. Am Ufer des Genfersees reihen sich Millionenvillen aneinander. Genf ist wie eine Enklave in Frankreich. Nur gut vier Kilometer grenzen an den nächsten Schweizer Kanton Waadt.

Crack in geselliger Runde

Die Cracksteine breiteten sich inzwischen in der ganzen Schweiz aus, sagte Zobel. Attraktiv sei offenbar für viele, dass in geselliger Runde geraucht werde. „Da gibt es einen Trend in diese Richtung.“ Aber auch Kokain zum Injizieren mit hohem Reinheitsgehalt sei auf dem Vormarsch.

Nach Angaben von Zobel hat die Schweiz eigentlich seit 25 Jahren die richtige Politik: Den Menschen Anlaufstellen mit Räumen für einen sicheren Konsum zu bieten. Dort müsse nun noch mehr getan werden, um die Menschen zu beraten, ihnen Essen und Trinken anzubieten und sie medizinisch zu versorgen. Eine Politik, die auf Repression und Abstinenz abstelle, funktioniere nicht.