Busunglück auf A2: Weniger Verletzte als zunächst angenommen

Bei einem Reisebus–Unfall auf der Autobahn 2 bei Peine östlich von Hannover sind am Samstagmorgen 18 Menschen verletzt worden. Eine Polizeisprecherin korrigierte am Vormittag frühere Angaben, wonach sich 19 Menschen verletzten. Es habe auch niemand schwere Verletzungen erlitten, sagte sie. Alle Betroffenen seien mit leichten Verletzungen davongekommen.

Insgesamt waren ihren Angaben zufolge 19 Fahrgäste in dem aus Österreich kommenden Bus. Das Fahrzeug konnte am Samstagvormittag geborgen und abgeschleppt werden; die Vollsperrung der A2 bei Peine in Richtung Hannover wurde daraufhin aufgehoben.

Das Fahrzeug war am Morgen aus zunächst nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben auf die Seite gestürzt. Der Bus war auf dem Weg nach Norwegen. Das Busunternehmen hat der Polizeisprecherin zufolge seinen Sitz in Freistadt (Oberösterreich).