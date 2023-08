Das Heavy–Metal–Festival "Wacken Open Air“ hatte ordentlich mit Regen und Schlamm zu kämpfen. Wegen des schlechten Zustands des Areals durch Schlamm bei der Anreise der Metalfans hatten die Veranstalter aus Sicherheitsgründen sogar einen Einlassstopp verhängt. Statt der erwarteten 85.000 waren letztlich 61.000 Metalfans auf dem Gelände.

Traktorfahrer ziehen Fahrzeuge aus dem Schlamm

Viele bereits angereiste Festivalbesucher mit Auto und Wohnmobilen fuhren sich dann im Schlamm auf dem Gelände fest. Landwirte zogen festgefahrene Autos und Wohnmobile von den durchweichten Wiesen. Ohne den Einsatz von Traktoren wäre das Festival in Schleswig–Holstein in diesem Jahr wohl so nicht möglich gewesen.

Die Veranstalter betonten die große Hilfsbereitschaft, die ihnen aufgrund der schwierigen Wettersituation von Behörden, den Landwirten und auch vielen Menschen in der Region zuteilwurde. Das Gelände wurde demnach mit 2500 Kubikmetern Holzschnitzel, 500 Kubikmeter Kies und kann 12.500 Quadratmetern Stahlplatten gesichert.

Knapp 70 Traktorfahrer waren nach Angaben der Veranstalter im Schichtsystem im Einsatz. „Sie fräsen die Spurrillen weg, damit alles wieder abtrocknet“, sagte Jan Struve vom Veranstaltungsteam.

Bußgelder für Traktorfahrer – Zoll widerspricht falschem Gerücht

In sozialen Medien behaupten nun Nutzer, der Zoll sei in Wacken eingeschritten, weil Traktoren mit grünen Nummernschildern nur für landwirtschaftliche Arbeit eingesetzt werden dürften. Deshalb habe es Bußgelder für die Landwirte gegeben. Das Gerücht wird in unterschiedlichen Posts verbreitet: Mal ist von 60, mal von 100 Landwirten die Rede, die der Zoll vermeintlich mit Geldstrafen belegt haben soll.

Bei Facebook wurde die falsche Behauptung verbreitet, der Zoll hätte Landwirte beim Wacken-Festival wegen ihrer Traktorhilfe mit Bußgeldern belegt. Der Zoll widerspricht dem Gerücht. (Foto: Facebook/Screenshot )

Fahrzeuge mit grünem Kennzeichen sind von der Kfz–Steuer befreit. Hierzu zählen Fahrzeuge gemeinnütziger Organisationen, land– und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sowie bestimmte Anhänger.

Das Zoll-Gerücht zum Wacken-Open-Air ist aber falsch: Eine Sprecherin des Hauptzollamts in Itzehoe verneinte nach Ende des Festivals gegenüber der Deutschen Presse Agentur, dass Traktorfahrer kontrolliert und Bußgelder dabei verteilt worden seien. Der Zoll hatte dem Gerücht bereits am 5. August über X (vormals Twitter) widersprochen.

Die Behauptung, dass der #Zoll in #Wacken Traktoren bezüglich ihrer grünen Kennzeichen kontrolliert hätte, ist nicht korrekt.



Der Zoll hat Anreisende kontrolliert und, mit Fokus auf das Sicherheitsgewerbe, Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz durchgeführt. — Der Zoll (@zoll_info) August 5, 2023

„Die Behauptung, dass der Zoll in Wacken Traktoren bezüglich ihrer grünen Kennzeichen kontrolliert hätte, ist nicht korrekt. Der Zoll hat Anreisende kontrolliert und, mit Fokus auf das Sicherheitsgewerbe, Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz durchgeführt." Fahrer von Traktoren seien dabei nicht kontrolliert worden, heißt es auf eine Nachfrage.

Dass Landwirte für eine nicht landwirtschaftliche Nutzung ihres Traktors mit einer Geldstrafe belangt werden können, zeigte ein Fall in Wolgast (Vorpommern-Greifswald). Ein Landwirt war wegen seiner Traktorfahrt bei einem Protestzug vom Gericht zu einer Geldstrafe von mehr als 1000 Euro verurteilt worden. Das Fahrzeug mit grünem Nummernschild hätte nicht bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen mitfahren dürfen, da die Fahrt offensichtlich keinen landwirtschaftlichen Zweck hatte.

Lob für Landwirte und „Bauernpower“

„Wacken Open Air“-Mitgründer Thomas Jensen lobte beim Abschluss–Pressekonferenz zum Wacken Festival ausdrücklich die Traktorfahrer, die „Großartiges“ geleistet hätten. Ihre „Bauernpower“ habe das Festival gerettet, zeigte sich der Organisator dankbar. Laut Agarheute.com haben die Landwirte aus der Umgebung in Wacken rund 405 Hektar Fläche an die Festival–Veranstalter vermietet.

Thomas Jensen (li.) und Holger Hübner, Veranstalter des Wacken Open Air, bedankten sich zum Abschluss des Festivals auch bei den Landwirten, die „Großartiges“ geleistet haben. (Foto: Axel Heimken )

Das anfangs miese Wetter kommt die Macher des Heavy–Metal–Festivals in Wacken teuer zu stehen. Rund sieben Millionen Euro entgehen ihnen, weil etwa 23.500 Besucher Karten nicht nutzen konnten und eine Erstattung bekommen. Dafür ist das „Wacken Open Air“ für 2024 schon ausverkauft. Viereinhalb Stunden nach dem Vorverkaufsstart am 6. August seien alle 85.000 Tickets weg gewesen, teilten die Veranstalter mit.