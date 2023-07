Italien

Bürgermeister lädt Lauterbach nach Rimini ein

Rimini

Folgt Gesundheitsminister Karl Lauterbach der Einladung nach Rimini? (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa )

Mit seinem Tweet über die Hitze in Italien sorgt Karl Lauterbach in Rom für Aufsehen. Italiens Tourismusministerin des zeigt sich irritiert. Nun gibt es eine Einladung an die Adria–Küste.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 18:00 Von: Deutsche Presse-Agentur