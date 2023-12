Brand in pfälzischem Krankenhaus - zwei Tote gefunden

Notfälle

Brand in pfälzischem Krankenhaus - zwei Tote gefunden

Frankenthal / Lesedauer: 1 min

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort in Frankenthal. (Foto: Marijan Murat/dpa )

In der Stadtklinik in Frankenthal brach am Abend ein Feuer aus. Zwei Menschen starben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 23:41 Von: Deutsche Presse-Agentur