Boris Johnson ist umgezogen. Zugegeben die Nachricht ist alt. Denn der frühere Brexit–Premier hat London bereits im Mai verlassen. Doch nun gibt es interessante Nachrichten aus seinem neuen Wohnort Brightwell–cum–Sotwell, einem Doppel–Dörfchen im Süden der Grafschaft Oxfordshire, in der Nähe des Städtchens Wallingford, welches wiederum gut 44 Meilen westlich der Londoner Downing Street liegt. Denn mancher Einwohner von Brightwell und auch vereinzelte Bewohner Sotwells sind nicht uneingeschränkt glücklich über den neuen Nachbarn beziehungsweise über die Auswirkungen seines politischen Handelns.

In Kenntnis seiner Jogging–Strecke haben nämlich mehrere Alteingesessene in ihren Gärten EU–Flaggen gehisst — dies berichtet der „Mirror“. Ein paar Union Jacks hängen allerdings auch am Straßenrand. Ob die von seiner Anhängerschaft platziert wurden? Zur Schnappatmungsverhinderung? Damit der 59–Jährige während seiner Trimm–Trab–Runde nach dem Anblick der verhassten gelben Sterne auf blauem Grund zur Ruhe kommt?

Keiner weiß es. Und Johnson selbst äußert sich nicht. Er läuft lieber. Schade eigentlich. Seit seiner „Hasta la vista, Baby!“-Rede, mit der er sich aus dem Parlament verabschiedet hat, gab es kein knalliges Zitat mehr von ihm. Und vom anderen Boris, dem aus Tübingen, hört man auch nix mehr. Palmer radelt wohl lieber. Die Burschen werden fit — und es droht die große Langeweile. (jos)