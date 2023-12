Böllerverbot bestraft die Falschen

ls Kind war Silvester immer ein Höhepunkt. Man durfte länger aufbleiben, mit den Eltern um Mitternacht vor der Tür Raketen anzünden und mit großen Augen in den farbenfrohen Himmel blicken. Die leuchtenden und lauten „Knallfrösche“, „Heuler“ und „Schwärmer“ machten den Start ins neue Jahr zu etwas Besonderem.

Heutzutage ist es schwierig geworden, das Silvesterfeuerwerk mit naiven Kinderaugen zu sehen. Wissenschaftliche Gesichtspunkte bestimmen den Diskurs: Feuerwerkskörper verursachen Müll, Feinstaub und bergen eine hohe Verletzungsgefahr. All das sind Fakten, die Kritiker berechtigterweise immer wieder vortragen, wenn es um ein generelles Böllerverbot geht.

Also Feuerwerk einfach verbieten? Nein, denn manche Traditionen sollte man bewahren, wenn sie Gesellschaft und Umwelt nicht über Gebühr belasten. Die Knallkörper machen nicht einmal ein Prozent des jährlichen Feinstaubanteils in Deutschland aus. Da ist das Einsparpotenzial an anderen Stellen deutlich größer. Außerdem gibt es hierzulande bewährte Gesetze, die das Abbrennen von Feuerwerkskörpern regeln. So ist das Schießen nur an Silvester und Neujahr erlaubt, außerdem nur an bestimmten Orten. Böllern vor Altenheimen, Kirchen oder im Wald ist richtigerweise sowieso bereits rechtswidrig.

Ein generelles Verbot birgt vielmehr die Gefahr, dass Protestkäufer gefährlichere, nicht zertifizierte Feuerwerkskörper auf dem Schwarzmarkt in Osteuropa kaufen - das haben die zwei Pandemiejahre gezeigt. Es bringt nichts, legales Feuerwerk zu dämonisieren, während illegale Knallware sich stärker verbreitet. Warum dem Familienvater an Silvester sein sicheres Kleinfeuerwerk wegnehmen, wenn der Nachbar im großen Stil in Polen oder Tschechien Raketen und Böller einkauft? Ein generelles Verbot würde die Falschen bestrafen. Es belangt diejenigen, die verantwortungsvoll und mit Begeisterung an der Feuerwerkstradition festhalten. Besser wäre es, auf stärkere Kontrollen zu setzen, um die Verbreitung illegaler Feuerwerkskörper einzudämmen. Und ohnehin: Wer es an Silvester nicht knallen lassen will, wird dazu ja auch nicht gezwungen.