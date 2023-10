Mit ein wenig Abstand können wir nun einen analytischen Blick auf die Wahlen in Bayern und Hessen werfen. Bei allen Achs und Wehs kann man nüchtern feststellen, dass die von manchen bereits totgesagte Demokratie ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben hat. In Bayern gingen 73,3 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne, in Hessen immerhin noch 66 Prozent. Wie bei allen Wahlen gab es auch am Sonntag Gewinner und Verlierer sowie politisch Verantwortliche, die diese Gewinn- und Verlustrechnung den Journalisten zu erklären hatten.

Dabei hat sich nicht jede oder jeder unbedingt mit rhetorischem Ruhm bekleckert. Emily Büning von den Grünen zum Beispiel empfahl angesichts des Wahlergebnisses, „kein Feuer ins Öl zu gießen.“ Carsten Linnemann von der CDU indes riet dazu, nicht „mit Pauken und Trompeten“ an einer Lösung der Migrationsfrage zu arbeiten. Auf dem Gebiet der zielsicheren Sprachbilder ist der CDU-Generalsekretär halt eine Konifere.

Wahlen sind eben ein zweigleisiges Schwert. Oft gesprochen wurde auch der schöne Satz: „Wir gewinnen gemeinsam ‐ und wir verlieren gemeinsam.“ Diese Floskel kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass so mancher den Kelch einer bitteren Niederlage so lange an sich vorüber zum Brunnen gehen sehen lassen würde, bis dieser bricht. Oder aber der Wähler. Weil der muss die Suppe am Ende immer ausbaden. (nyf)