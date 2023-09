Blindgänger-Entschärfung in Flughafennähe

In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens wird an diesem Nachmittag eine Blindgänger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dies werde voraussichtlich von 15.45 Uhr bis 16 Uhr erfolgen, teilte die Stadt Düsseldorf mit. Die Bombe sei bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Lohausen gefunden worden, hieß es. Es handele sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe.

Es werde eine verkehrsarme Zeit am Nachmittag genutzt, da zum Zeitpunkt der Entschärfung kein Flugbetrieb stattfinden könne, teilte die Stadt mit. Während der Entschärfung dürften sich in einem Radius von 500 Metern keine Personen aufhalten. Mit Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sei auf der Danziger Straße ab Höhe Niederrheinstraße bis zum Nordstern sowie auf der Linie der U79 zu rechnen.

Zuvor hatte auch der Flughafen Düsseldorf mitgeteilt, dass die Entschärfung des Blindgängers am Nachmittag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf geplant sei. Passagiere sollten dies für die Anreise zum Flughafen berücksichtigen und entsprechend mehr Zeit einplanen.