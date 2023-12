Bitte recht freundlich: Bonobos setzen auf Teamwork statt auf Aggresssion

Viele Menschen kooperieren auch außerhalb der eigenen Familie und weit über die Nachbarschaft hinaus mit anderen Personen: Sie arbeiten sehr häufig mit anderen zusammen, die nicht zur eigenen Gruppe gehören, oder engagieren sich in Vereinen, treiben Sport und pflegen auch sonst einen freundschaftlichen Umgang mit Menschen, die nicht zum eigenen Kreis gehören. Das sieht bei den nächsten lebenden Verwandten, den Schimpansen, schon ganz anders aus: Sie kooperieren meist nur mit Mitgliedern ihrer eigenen Gruppe, Begegnungen mit anderen Schimpansen können dagegen durchaus mit Aggressivität und dem Tod eines Tieres enden.

Die ebenso nah verwandten Bonobos aus der Gattung der Schimpansen ähneln in dieser Hinsicht wiederum mehr uns Menschen, berichten in der Zeitschrift „Science“ Liran Samuni vom Deutschen Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen und von der Harvard University im US-amerikanischen Cambridge und Martin Surbeck von der Harvard University und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (EVA) in Leipzig: Bonobos kooperieren durchaus auch außerhalb ihres direkten Umkreises.

Zumindest tun das die 31 erwachsenen Tiere, die in den beiden Gruppen Ekalakala und Kokoalongo leben, die beide im Kokolopori Bonobo Reservat im Tiefland-Regenwald der Demokratischen Republik Kongo zu Hause sind. In diesem von der lokalen Bevölkerung getragenen Schutzgebiet, das mit 4875 Quadratkilometern fast die doppelte Fläche des Saarlandes hat, baute Martin Surbeck im Jahr 2016 eine Feldstation auf. Damit begann der Schweizer Verhaltensbiologe eines der ganz wenigen Projekte weltweit, in denen Bonobos in der Natur beobachtet werden.

Solche Freilandstudien sind vor allem deshalb schwierig, weil diese Tiere in Gegenden leben, die schwer zugänglich sind und weil sie dort Menschen möglichst aus dem Weg gehen. Daher gewöhnen Forscher wie Martin Surbeck und sein Team die Bonobos erst einmal an die Anwesenheit der Zweibeiner. Weil im Schutzgebiet relativ viele Tiere dieser Schimpansen-Art leben, lernten dort gleich vier Gruppen die Zweibeiner zu tolerieren und wurden so für die Wissenschaft gewonnen.

Auffallend friedliche Gruppentreffen

Gelegenheit für eine Kooperation mit anderen Gruppen haben diese Bonobos reichlich: In gerade einmal zwei Jahren haben Liran Samuni und Martin Surbeck 92 Begegnungen zwischen der Ekalakala- und Kokoalongo-Gruppe beobachtet. So richtig fremd sind sich die Tiere also nicht, die allermeisten kennen sich ja von früher. Diese Begegnungen sind alles andere als flüchtig, häufig verbringen die Gruppen gleich mehrere Tage miteinander. In dieser Zeit scheinen die Grenzen der Gruppen ein wenig zu verschwimmen - zumindest für die Menschen, die das Geschehen beobachten. Die Bonobos aber wissen offensichtlich zu jeder Zeit, wohin sie gehören: Normalerweise gehen die Gruppen in der gleichen Zusammensetzung auseinander, in der sie auch zusammen gekommen sind. Diese Treue zum eigenen Umkreis gilt auch für die Partnerwahl: „Die Neugeborenen haben fast immer Väter aus der eigenen Gruppe“, sagt Martin Surbeck.

Der Zoologe und sein Team haben auch einen wichtigen Eckpfeiler für solche auffallend langen und friedlichen Gruppentreffen gefunden: „Dort gibt es viel Futter, es ist genug für alle da und Rivalitäten um Nahrung sind daher nicht nötig.“ Das scheint bei Schimpansen ziemlich anders zu sein: Bei ihnen können Männchen sich manchmal zu kleinen Wachtrupps zusammenschließen, die an den Grenzen ihres Territoriums patrouillieren, um fremde Gruppen notfalls mit brachialer Gewalt abzuwehren.

Bei den Bonobos dagegen steht Kooperation auch zwischen Individuen verschiedener Gruppen im Vordergrund: Sehr häufig lausen sich die Tiere gegenseitig und pflegen dabei nicht nur das Fell, sondern auch ihre sozialen Beziehungen, die es offensichtlich auch zwischen den Gruppen gibt. Andere Bonobos, meist handelt es sich um Weibchen, bilden Koalitionen, um sich nicht von anderen, sehr häufig männlichen Tieren unterbuttern zu lassen. Oder sie teilen Nahrung mit Mitgliedern aus der anderen Gruppe. Dieses selbstlos erscheinende Verhalten zeigen sie oft auch dann, wenn sie nicht unmittelbar darauf von ihrem Gegenüber belohnt werden.

Wie ähnlich sich Menschen und Affen sind

Noch ein weiterer Zusammenhang erinnert bei den Bonobos an Gemeinschaften der Menschen: Die guten Teamworker innerhalb einer Gruppe kooperieren meist auch eifriger mit Individuen von außerhalb, die ihrerseits oft in ihrer eigenen Gruppe als besonders kooperativ gelten. Weit liegen Bonobos und Menschen also zumindest mit Blick auf solches Zusammenarbeiten außerhalb des direkten eigenen Umfeldes nicht auseinander. „Solche Studien können also durchaus Hinweise darauf geben, wie es zu solchem kooperativen Verhalten kommen kann“, überlegt Harvard-Forscher Martin Surbeck, der sich selbst ebenfalls außerhalb der Harvard-Universität und des EVA engagiert und zum Beispiel nach wie vor viel mit der Universität Zürich zusammenarbeitet.

„Allerdings sollte man sich bei solchen Untersuchungen nicht nur auf Bonobos verlassen“, erklärt Joan Silk von der Arizona State University im US-amerikanischen Tempe in einem Begleitartikel in „Science“. Gibt es doch auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit den Schimpansen, die für die Entwicklung der Menschheit einst ebenfalls extrem wichtig waren: So jagen Schimpansen und Menschen gerne andere Arten und verwenden Werkzeuge, um an ihr Ziel zu kommen. Bonobos zeigen dagegen wenig Interesse für solche Verhaltensweisen.