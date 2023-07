Bis zu 50 Grad: Hitzekuppel im Süden der USA

Jeff Goodell dürfte einer der wenigen Texaner sein, denen die Hitzewelle etwas Gutes tun. Das Timing der Veröffentlichung seines Klimabestsellers „The Heat Will Kill You First: Life and Death on a Scorched Planet“ (deutsch: Die Hitze wird Dich zuerst umbringen: Leben und Tod auf einem verbrannten Planeten) hätte nicht besser sein können. Es fiel mit der Hitzewelle in dem „Lone Star“-Staat zusammen, die bereits Mitte Juni begonnen hatte.

„Man könnte sagen, Texas habe sich das selbst angetan“, provoziert Goodell in einem Gastbeitrag für die New York Times. Schließlich habe kein Staat mehr von fossilen Brennstoffen profitiert. Gleichzeitig stoße Texas mit 600 Millionen Kubiktonnen zweimal so viel Treibhausgase aus, wie jeder andere Bundesstaat.

Hochdruckgebiet bringt viel heiße Luft

Wahr ist aber auch, dass kaum woanders mehr erneuerbare Energie aus der Sonne oder dem Wind gewonnen wird.Goodells Rat angesichts der Hitzewelle klingt fast banal. „Wir müssen anfangen, diese heißen Tage als mehr zu sehen als eine Einladung an den Strand oder einen See zu gehen“, wertet er die immer häufigeren Hitzewellen als Vorbote für die kommende Klimakatastrophe. „Extreme Hitze ist der Motor des planetaren Chaos“.

Das lässt sich über dem gesamten Süden der USA in Echtzeit beobachten, der unter einer wachsenden Hitzekuppel schwitzt. Dabei handelt es sich um ein Hochdruckgebiet, das heiße Luft nach unten presst. Sie verhindert die Wolkenbildung, was die Sonneneinstrahlung noch intensiver macht. Gleichzeitig kann der Jetstream nicht mehr für einen Austausch der Luftmassen sorgen. Das betroffene Gebiet reicht von Kalifornien im Westen über die Südwest–Staaten Arizona, New Mexiko und Texas bis hin nach Florida und weiter nördlich nach Georgia hinein.

Weiter kein Ende der Hitze

Und es ist kein Ende in Sicht. Stattdessen erwarten Meteorologen, dass in den kommenden Tagen lokal hunderte weiterer Temperatur–Rekorde gebrochen werden könnten. Darunter auch der von Phoenix in Arizona, der derzeit bei 122 °F (50 °C) steht. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Metropole auch die längste Dauer einer Hitzewelle in der Geschichte erreicht. Phoenix käme dann auf 19 Tagen mit täglichen Temperaturen von über 43 Grad Celsius.

Der Nationale Wetterdienst (NWS) wie auch lokale Behörden warnen bis zu 90 Millionen Amerikanern vor den gesundheitlichen Konsequenzen der Extremtemperaturen. Die Menschen sollten Vorkehrungen treffen, schlägt der NWS Alarm. „Hitze ist das tödlichste Wetterphänomen“. Selbst der rechte TV–Kanal FOX lässt seine Zuschauer wissen, dass Hitze mehr Menschen umbringt als Hurrikans, Tornados und Gewitter zusammen.

Mehr Kühlzentren gefordert

Laut der Gesundheitsbehörde CDC kommen jedes Jahr mehr als 600 Amerikaner an den Folgen von Extrem–Temperaturen ums Leben. Tatsächlich dürfte die Zahl der Hitzetoten sehr viel größer sein, weil die CDC in ihrer Statistik nur Fälle erfasst, bei denen die Aussetzung gegen extreme Temperaturen die unmittelbare Ursache sind.

In Schulen, Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen stehen Kühlzentren zur Verfügung, die Menschen ohne Klimaanlage, Obdachlose und Einwanderer schützen sollen. In Florida haben die Wassertemperatur Badewannen–Temperaturen erreicht, mit Spitzenwerten in den vorgelagerten Keys von bis zu 35 Grad Celsius. Wissenschaftler sind darüber besorgt, weil die Temperaturen im August und September im Meereswasser noch weiter steigen. Was sowohl die Korallen gefährdet als auch eine intensivere Hurrikan–Saison befürchten lässt.