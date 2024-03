Der 11. März 2009 bleibt vielen Menschen für immer im Gedächtnis. An diesem Tag hat der 17-jährige Tim K. in der Alberville-Realschule in Winnenden acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Referendarinnen erschossen. Auf seiner Flucht vor der Polizei reißt er weitere drei Menschen in den Tot. Schließlich erschießt er sich selbst. Für die Angehörigen der Opfer geht an diesem Tag die Welt unter.

Der Amoklauf gilt als einer der schlimmsten in der Geschichte. Er jährt sich am 11. März 2024 zum 15. Mal. Nach der Tat hat sich nicht nur das Leben der Familien geändert - sondern auch das Schulleben, das Waffenrecht, die Vorschriften der Polizei und das Stadtbild in Winnenden selbst. Unsere Multimedia-Reportage, die zum 10. Gedenktag entstanden ist, greift neben dem Tathergang genau diese Veränderungen auf. Klicken Sie rein!