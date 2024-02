Leute

Bernd Stelter macht keine Witze über die Ampel

Köln / Lesedauer: 1 min

Bernd Stelter bezeichnet Witze über die Ampel als „Lacherfolg“. (Foto: Marius Becker/dpa )

An der Ampel-Regierung arbeitet sich derzeit so mancher Kabarettist ab. Nicht so Bernd Stelter. Er hat dafür auch eine Begründung.