Filmfestival

Berlinale bekommt neue Führung

Berlin / Lesedauer: 3 min

Gesucht wird eine neue Intendantin oder ein neuer Intendant. (Foto: Jens Kalaene/dpa )

Eines der großen Filmfestivals der Welt soll eine neue Spitze bekommen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will die Leitung der Filmfestspiele in Berlin wieder in die Hände einer Person legen.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 15:05 Von: Deutsche Presse-Agentur