Bereits Hunderte Tote während der Monsunzeit in Indien

Neu Delhi / Lesedauer: 1 min

Ein Junge sitzt auf einem Schild in der Nähe einer Wohnkolonie, die vom Hochwasser des Flusses Hindon überschwemmt wurde. (Foto: Altaf Qadri/AP/dpa )

Die Wassermassen lassen Häuser zusammenbrechen und schwemmen giftige Schlangen an. Mit 884 Menschen ist die Zahl der Todesopfer in der Monsunzeit in Indien allerdings etwas geringer als im letzten Jahr.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 16:25 Von: Deutsche Presse-Agentur