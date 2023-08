Bekloppt wie ein Kotelette

Die Erfindung des Schnitzels ist eine vertrackte Sache. Denn die Urheberschaft jenes Fleischlappens im Bröselkleid kann unmöglich endgültig geklärt werden. Während die Italiener auf ihr Cotoletta Milanese verweisen, deuten die Österreicher aufs Wiener Schnitzel. Außerdem erheben die Türken Anspruch auf die Begründung der Schnitzelkultur, denn in Konstantinopel soll es bereits im zwölften Jahrhundert eine schnitzelartige Speise gegeben haben.

Vielleicht könnte man sich im Rahmen der Völkerverständigung so einigen: Das Wiener Schnitzel kommt aus Österreich, das italienische Schnitzel aus Mailand und das konstantinopler Schnitzel aus der Türkei. Warum das Schnitzel überhaupt einen solchen Aufschwung erlebt hat, liegt daran, dass es in Fett herausgebacken wird. Es gibt nicht wenig Küchenkundige, die zu wissen glauben, dass man selbst gut geklopfte Wellpappe mit Genuss verzehren kann, wenn sie nur über reichlich Panier verfügt und in Butterschmalz schwimmen durfte. Freilich hat der Hang zur Bröselummantelung auch merkwürdige Blüten getrieben. So gibt es Restaurants, die selbst Kässpätzle wie ein Schnitzel behandeln und die geballte Kaloriendichte noch einmal um eine knusprige Hülle steigern.

Letztendlich gilt auch hier wie in allen Lebenslagen die tolerante Einsicht, wonach das erlaubt ist, was gefällt. Außer jemand will Maultaschen panieren. Da hört der Spaß auf. (nyf)