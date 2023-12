Bekannt aus „Men in Black“: Schauspieler Mike Nussbaum tot

Der aus Filmen wie „Men in Black“ und „Eine verhängnisvolle Affäre“ bekannte US-Schauspieler Mike Nussbaum ist tot. Er sei am Samstag mit 99 Jahren in seinem Zuhause in Chicago gestorben, teilte seine Agentur mit.

Es sei ein natürlicher Tod gewesen, berichteten US-Medien unter Berufung auf Nussbergs Tochter Karen. Der Schauspieler wäre demnach in wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden.

Nussbaum hat nach Angaben von US-Medien in mehreren Hollywood-Filmen mitgespielt. In „Men in Black“ übernahm er demnach die Rolle des Außerirdischen Gentle Rosenburg. Er habe auch Rollen in den Filmen „Eine verhängnisvolle Affäre“ und „Feld der Träume“ gespielt.